私房錢「塞木牆」老婆神眼力識破！他被逼挖出來　鈔票悲情灑滿地

▲他私房錢「塞木牆」被老婆神眼力識破。（圖／翻攝自TikTok／＠aom012530）



記者張方瑀／綜合報導

泰國一名男子將私房錢偷偷藏在家裡的木製牆壁夾層中，沒想到竟意外被老婆發現，他只能默默地用刀子慢慢把錢全部掏出來，結算後金額竟高達3萬泰銖。網友看到後也紛紛吐槽表示，「老婆的眼力真的太好了！」

泰國一名男子在TikTok帳號＠aom012530上傳了一段影片，原來是老婆竟然發現他偷偷藏在木製牆壁夾層中的私房錢，所以他只好默默地在老婆的監督下開始挖牆，將一疊疊紙鈔從木板中挖出來。結果這些面額20至500泰銖不等的紙鈔加起來，金額居然高達3萬泰銖（約台幣2萬7000元）。

目前影片的觀看數已超過18萬次，許多網友也調侃表示，「老婆的眼力真的太好了」、「怎麼會想把錢藏到牆壁裡？」男子回應指出，因為是木板牆所以會有小隙縫可以塞錢，並坦承他也不是故意要藏私房錢，而是強迫自己儲蓄，這些錢大概已經累積6、7個月。

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