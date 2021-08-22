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南韓2周內將到貨700萬劑莫德納！國務總理：已獲總公司承諾

▲▼莫德納通報南韓政府，未來2周內將到貨700萬劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫德納通報南韓政府，未來2周內將到貨700萬劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

先前莫德納曾因實驗室問題，導致新冠疫苗生產時程大延遲，向南韓政府通報後，迫使南韓防疫當局拉長mRNA疫苗2劑的施打間隔，對此南韓政府還曾於13日派遣代表團前往莫德納總公司催貨。如今，南韓國務總理金富謙親口證實，莫德納700萬劑疫苗將於未來2周內到貨。

根據《韓聯社》報導，南韓國務總理金富謙（김부겸）今（22）日下午在中央災難安全對策本部會議上表示，莫德納總公司已向南韓政府通報，未來2周以內將會有700萬劑的疫苗到貨，「如此總算可以稍稍減輕國人們的擔憂！之後政府仍會持續努力，儘早引進更多疫苗，讓全國人民皆能順利完成接種。」

據悉，南韓政府與莫德納公司簽署合約，購買總共4000萬劑疫苗，然而莫德納卻因為實驗室發生問題，而向南韓政府通報8月的到貨量將會比預定數量減少一半。

南韓新冠預防接種應對促進團在統計中指出，截至21日上午11時為止，南韓已有2568萬8694人接種完第1劑新冠疫苗，達到全國總人口數（約5200萬）的一半，至於第2劑疫苗也有1151萬7874人完成接種，占全國總人口的22.4%。

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