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睡衣勾到「烤箱把手」！她做早餐突跌倒　竟離奇吊死自己

▲▼烤箱,廚房。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲英國一名婦女疑似跌倒，睡衣勾到烤箱把手，不幸被勒到窒息死亡。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者吳美依／編譯

英國蘭開夏郡（Lancashire）發生一起離奇命案，52歲酒保賈姬（Jackie Michelle Cottrill）起床後，一如往常地走入廚房，準備做早餐給同住姪子吃，未料疑似不慎跌倒，睡衣被烤箱門把手勾住。她不斷掙扎，頸部卻仍被用力勒住，最後不幸窒息死亡。

外媒引述本周釋出的法庭文件報導，本案發生於今年1月24日，姪子喬許（Josh Brocklebank）起床時，卻發現姑姑已經斷氣，而且睡衣卡在烤箱上。

▲▼ 英國52歲酒保睡衣勾到烤箱被勒斃。（圖／翻攝自Facebook／Jackie Cottrill）

▲賈姬是當地非常受歡迎的酒保，人緣很好。（圖／翻攝自Facebook／Jackie Cottrill）

法醫詹姆斯（Dr. James Adeley）研判，賈姬出於某種原因跌倒後，「睡衣上衣被烤箱門的下方把手勾住」，最後死於頸部受壓迫後導致的窒息。他出庭時坦言，自己執業20年以來從沒見過類似案例，「一個健康良好的人意外把自己吊掛在烤箱門上，這是很不尋常的」。

根據初步調查，賈姬6年前曾經中風，但之後沒有出現任何平衡問題。她在布拉克本（Blackburn）是當地很受歡迎的酒保，被視為「每個人的知心大姐」，2個女兒出席聽證會時也悲傷地說，「可能只有她知道發生什麼事了」。

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