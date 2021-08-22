塔利班1張照片氣炸美國人！　穿美軍裝備模仿「硫磺島升旗」太嘲諷

▲ 塔利班部隊模仿美軍經典硫磺島升旗照。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗武裝組織塔利班特種部隊「313巴德里作戰營」（Badri 313 battalion）由最精銳的戰士組成，配有最先進裝備，一掃外界過去對中東激進份子的印象。他們公布的最新照片中，一群士兵舉起塔利班旗幟的照片卻彷彿在模仿1945年經典的美軍《硫磺島升旗》照，引發許多網友不滿。

二戰經典攝影作品《硫磺島升旗》（Raising the Flag on Iwo Jima）捕捉6名美國海軍陸戰隊隊員在硫磺島摺鉢山豎立美國國旗的歷史性瞬間，獲頒普立茲攝影獎。而在「313巴德里」近期公開的一張宣傳照中，4名塔利班特種部隊士兵以極其相似的方式，合力舉起塔利班旗幟，身上還揹著美軍武器與裝備，很可能是他們攻下喀布爾時從西方盟軍手中搶奪而來。

《每日郵報》22日報導，「313巴德里」過去一周釋出一系列宣傳畫面，而這張重現美軍經典畫面的照片嘲諷意味濃厚。推特上不少美國網友見狀紛紛怒罵，「令人反胃」、「無言」、「太無禮了」、「塔利班瘋了」。

▲ 《硫磺島升旗》由美軍隨軍記者羅森塔爾（Joe Rosenthal）拍攝。（圖／達志影像／美聯社）

「313巴德里」據報以《古蘭經》中記載的巴德爾之役（Battle of Badr）命名，這場戰役發生在約1400年前，先知穆罕默德當時僅用313人便成功擊敗敵軍。根據塔利班公開的宣傳片，士兵穿著的迷彩服、軍靴與防彈衣都和美國士兵類似，駕駛裝甲悍馬車，配備M4卡賓槍，似乎擁有現代化軍事能力。

《今日印度》資深編輯兼主播阿魯爾（Shiv Aroor）說明，最近曝光的消息指出，塔利班特種部隊除了在喀布爾，也部署在其他地方，不再是由農民、牧羊人組成的烏合之眾，而是一個特殊行動組織，甚至可能和世界上最好的軍隊互相匹敵，加上塔利班如今完全掌握阿富汗，「313巴德里」的力量料將增強，未來幾周至幾個月內，規模將持續擴大。

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