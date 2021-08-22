颱風奧麥斯估明晚登陸南韓！「秋季梅雨＋滯留鋒」　各地災情不斷

▲南韓降下秋季梅雨，釜山市溫泉川河水暴漲，導致一名男性受困。（圖／釜山消防本部）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓氣候逐漸轉涼，受到滯留鋒、秋季梅雨影響，昨（21）日全國各地累積驚人雨量，並伴隨著強陣風，在釜山、慶尚南道、忠清南道等南部地區傳出洪水、溪水氾濫、擋土牆坍塌等災情，而今年第12號颱風奧麥斯預估明（23）日晚間將會從南韓南部沿岸登陸，結合滯留鋒與低氣壓，預估最大累積降雨量達400mm。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，南韓氣象廳今（22）日表示，颱風奧麥斯上午9時正以時速21公里，從日本沖繩（琉球）群島西南方330公里附近的海域持續向北前進，其最大風速可達每秒21公尺、暴風半徑為160公里，預估23日早晨起會陸續為南韓帶來影響，濟州島南端海域最早進入暴風圈。

南韓氣象廳關係人士表示，「預估23日下午濟州島會進入颱風暴風圈，到了晚間則是南部地方進入暴風圈，颱風將於夜間從南部沿海登入，估計颱風的影響恐怕持續到24日，濟州島與南部地方將迎來最大瞬間風速100公里的強陣風，南部海岸恐怕出現最高5公尺的海浪，須提高警覺。」

▲釜山市21日有多處道路、地下道等出現交通管制，避免車輛進入淹水地帶。（圖／釜山警察廳）

其實從22日上午起，南韓各地就因秋季梅雨而出現各種災情，像是釜山市沙上區毛羅洞某公寓的21樓陽台窗戶的玻璃因強風吹襲破裂，導致52歲住戶受傷送醫；釜山市金井區釜谷洞的溫泉川水是突然暴漲，造成68歲民眾受困；釜山市釜山鎮區某商辦大樓工地現場，長2公尺、寬0.5公尺的模板因強風吹襲從9樓墜落至1樓，當場砸到行人的頭部。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast