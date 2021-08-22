颶風強襲墨西哥8死　爆發洪災「土石流衝進家」！至少50萬戶停電

記者詹雅婷／綜合外電報導

颶風葛瑞斯（Grace）21日挾帶暴雨侵襲墨西哥，引發嚴重洪災及土石流，電力中斷、多棟房屋損毀，部分建築物屋頂被掀翻，至少8人喪命，航班也受到影響。現已知其中6名死者來自同一家庭。

▲▼ 颶風葛瑞斯挾帶的威力，引發洪水、中斷電力並損壞房屋。（圖／路透）

綜合法新社、路透報導，葛瑞斯夜間以3級風暴的威力二度登陸墨西哥，強襲韋拉克魯斯州（Veracruz）城市特科盧特拉（Tecolutla）度假村周邊沿岸。依據當地電視台畫面，韋拉克魯斯州首府哈拉帕（Xalapa）爆發嚴重洪災，網路流傳著汽車被淹沒、多棟建物受損的影片。此外，葛瑞斯帶來的風暴威力吹倒樹木、電桿，擊碎玻璃窗。

▲當地爆發土石流，奪走多條人命。（圖／路透）

當地政府證實，現階段已8人喪命，有6人來自同個家庭。此外，除了1人，所有罹難者都是哈拉帕居民，其中一人是年幼女孩，因土石流侵襲她加過世。韋拉克魯斯州長加西亞（Cuitlahuac Garcia）坦言，州內數條河流將引發水患，敦促居民尋找掩護避難，「緊急狀態還沒有結束」。

另外，首都墨西哥市（Mexico City）國際機場也受到颶風影響，部分航班取消；依據墨西哥聯邦電力委員會（CFE）統計，56.5萬用電戶停電。

更多國際熱門新聞

►阿富汗「攀飛機墜落慘死」2人身分找到了！ 其中一人是醫師

►美國大兵變奶爸！懷擁阿富汗嬰兒「面露慈笑」安撫 暖哭萬名網友

►塔利班強迫阿富汗女子幫煮飯 還嫌「太難吃」直接放火燒她

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜