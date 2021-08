法國軍機「熱燄彈連發」畫面瘋傳！　喀布爾機場疑偵測到威脅

▲ 法國空軍A400M運輸機15日將法國公民自喀布爾機場載離。(圖/達志影像)

記者陳宛貞/綜合外電報導

武裝組織塔利班接管阿富汗,喀布爾國際機場陷入混亂,更傳出激進組織伊斯蘭國(IS)可能發動攻擊。法國空軍一架空中巴士A400M運輸機21日執行撤離任務,自喀布爾機場起飛時射出熱燄彈,代表飛機可能偵測到威脅,畫面在網路上引起熱議。

各國持續在喀布爾國際機場進行疏散工作之際,法國空軍這架A400M運輸機21日準備飛往阿拉伯聯合大公國迪哈夫拉空軍基地(Al Dhafra Air Base),起飛瞬間發射反導彈熱燄彈。影片中可見,飛機離地不久後接連射出至少12發熱燄彈。

Evacuations continued from the Kabul airport on Saturday after a backlog of evacuees caused an 8 hour pause in flights on Friday. The subsequent chaos caused empty flights last night, with two flights carrying just seven and eight people. pic.twitter.com/0DZZ5v0vYL