法國軍機「熱燄彈連發」畫面瘋傳！　喀布爾機場疑偵測到威脅

▲ 法國空軍A400M運輸機15日將法國公民自喀布爾機場載離。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班接管阿富汗，喀布爾國際機場陷入混亂，更傳出激進組織伊斯蘭國（IS）可能發動攻擊。法國空軍一架空中巴士A400M運輸機21日執行撤離任務，自喀布爾機場起飛時射出熱燄彈，代表飛機可能偵測到威脅，畫面在網路上引起熱議。

各國持續在喀布爾國際機場進行疏散工作之際，法國空軍這架A400M運輸機21日準備飛往阿拉伯聯合大公國迪哈夫拉空軍基地（Al Dhafra Air Base），起飛瞬間發射反導彈熱燄彈。影片中可見，飛機離地不久後接連射出至少12發熱燄彈。

Evacuations continued from the Kabul airport on Saturday after a backlog of evacuees caused an 8 hour pause in flights on Friday. The subsequent chaos caused empty flights last night, with two flights carrying just seven and eight people. pic.twitter.com/0DZZ5v0vYL — CBS News (@CBSNews) August 21, 2021

民航監控機構網站Airlive指出，這種紅外線反制裝置設計用於保護飛機不受紅外線導引飛彈威脅，干擾導彈的導引系統，使其偏離目標，通常位於機身、機翼或機頭。而A400M運輸機射出熱燄彈，代表飛機可能已經偵測到某種威脅，因而觸發自動防禦系統。

喀布爾機場緊張情勢加劇，美國大使館已於21日警告，出於安全風險，美國公民應避免前往。且有官員透露，機場可能成為IS攻擊目標，正審慎評估此一威脅，美軍也正尋找其他安排民眾前往機場的安全路徑。

另一方面，《法國24》報導，位於迪哈夫拉空軍基地的法國第104空軍基地指揮官德布瓦（Yannick Desbois）說明，喀布爾機場每天有數十架飛機起降，但停機坪空間不足，空中交通管制並未完全發揮作用，撤離任務困難重重，法國士兵正與美國、英國、土耳其軍方合作，以確保計畫派機飛往喀布爾的國家能將時間錯開。

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