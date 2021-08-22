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「地表最安靜房間」待45分鐘就發瘋！　網紅挑戰崩潰：聽見血在流

記者吳美依／綜合報導

美國明尼蘇達州奧菲爾德實驗室（Orfield Laboratories）設計出一間獨特的「消音室」（Anechoic Chamber），被認為是全世界最安靜的房間，設計師建議人們不得在裡面待超過45分鐘，以免開始失去理智。英國YouTuber卡盧克斯（Callux）決定挑戰，卻經歷一連串崩潰體驗，甚至宣稱聽得見自己血液流動的聲音。

「消音室」以獨特隔音設備打造，安靜到室內偵測出的分貝值為負值，也就是低於人類聽力下限。英媒UNILAD一名記者於2016年打破紀錄，在裡面待超過67分鐘後，越來越多人想要挑戰極限，卡盧克斯也前往該實驗室在倫敦南岸大學（SBU）設置的另一間消音室，接受挑戰。

▲▼英國YouTuber挑戰地表最安靜房間。（圖／翻攝自YouTube／Callux）

▲英國YouTuber挑戰地表最安靜房間。（圖／翻攝自YouTube／Callux）

為了打破紀錄，卡盧克斯必須獨自待在黑暗的消音室內，除了每5分鐘回報狀況以外，其餘時間必須保持25分貝以下，並且接受全程監視，如果他不小心睡著或昏厥的話就不算數，但也可以隨時離開。

卡盧克斯進入房間後，才過5分鐘就失去方向感，接著雙耳強烈耳鳴，15分鐘後宣稱看見身旁有燈光在飛舞，30分鐘後竟聽見自己血液流動的聲音。他待了將近1小時後，因為幻覺干擾而感到非常不安，差一點決定放棄，但最終堅持了1小時26分鐘，成功打破紀錄。

▲▼英國YouTuber挑戰地表最安靜房間。（圖／翻攝自YouTube／Callux）

▲卡盧克斯最後在消音室內待了1小時26分鐘，打破紀錄。（圖／翻攝自YouTube／Callux）

實驗室創辦人奧菲爾德（Steven Orfield）親自設計消音室，平時用以測試產品，或供NASA太空人適應宇宙的寂靜環境。他指出，人們坐在黑暗的房間裡，耳朵也會開始適應，而且越是安靜，就能聽見越多東西，包括「自己的心跳、肺部還有胃在咕咕作響。在消音室裡，你就是聲音」。此外，由於人們在寂靜環境裡缺乏保持平衡及認知的聲音線索後，也會失去方向感，甚至難以行走，「如果你在裡面待上半小時，就必須坐在椅子上了」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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