全球聖戰士受鼓舞！　前軍官：英國恐成下個「911規模」攻擊目標

▲各國擔心塔利班迅速推翻西方支持的阿富汗政府，會鼓舞其他極端組織。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

塔利班（Taliban）重新掌權後，對外稱希望與其他國家維持和平關係，但各國仍擔心，塔利班迅速推翻西方支持的阿富汗政府，會鼓舞其他極端組織。英國退役軍官就表示，阿富汗可能成為其他極端組織的避風港，英國有可能成為下一個攻擊目標。

根據《鏡報》報導，蓋達組織（al Qaeda）在2001年策畫襲擊紐約世貿大樓後，當時的塔利班政府允許該組織繼續留在阿富汗，隨著塔利班再度掌權，外界擔心阿富汗再次成為極端組織的避風港。英國前駐阿富汗指揮官、現為軍事專家的坎普上校（Colonel Richard Kemp）表示，任何大規模的恐怖攻擊都有機會再次發生。

▲塔利班戰士正在秘密地點進行訓練 。（圖／路透）



坎普說，「如果他們無法到達美國，英國仍是一個大目標，正如我們在911事件看到的那樣，阿富汗的自由給他們時間策劃襲擊。」他強調，塔利班的勝利也是西方國家不可輕忽的問題，「他們的勝利對在英國的聖戰士產生心理影響，激進的人若看到這個故事，可能會受到鼓舞。」

阿富汗知名已故反塔利班戰士之子馬蘇德（Ahmad Massoud）也向美國華盛頓投書求援，希望美國及西方國家能向他的民兵部隊提供武器及彈藥，更表示美國是他們的唯一希望，「塔利班不僅僅是阿富汗人民的問題，在塔利班的控制下，阿富汗無疑將成為激進伊斯蘭恐怖主義的發源地，反民主的陰謀將在這裡再次醞釀。」

總部位於紐約的智庫蘇凡中心（Soufan Center）研究部門主任克拉克（Colin Clarke）也曾表示，塔利班的勝利就像一劑強心針，這讓他們相信自己可以驅逐外國勢力，「我預計（全球聖戰組織的）宣傳戰將在911事件的20週年紀念日達到高點。這也會讓北美洲到東南亞的聖戰分子士氣大振。」

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