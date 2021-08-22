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美軍「撤離阿富汗」下一步！　華爾街日報：用更多精力應對中國

▲▼ 美軍印度太平洋司令部2日宣布，美國陸海空軍及陸戰隊正聯合英國、澳洲和日本部隊，即日起至27日在印太地區舉行大規模軍演。（圖／翻攝自Instagram／@indopacom）

▲美軍印度太平洋司令部8月2日宣布，美國陸海空軍及陸戰隊正聯合英國、澳洲和日本部隊，即日起至27日在印太地區舉行大規模軍演。（圖／翻攝自Instagram／@indopacom）

記者吳美依／編譯

《華爾街日報》報導，美國撤離阿富汗以後，在國際上的軍事承諾可靠性受到質疑，但與此同時，也與日本、英國及澳洲軍隊在印太地區舉行冷戰以來大規模演習。此舉被視為華府安撫盟友的舉動，也突顯出美國重心已經轉移，將花費更多精力應對中國。

美軍印度太平洋司令部2日宣布，陸海空軍及陸戰隊正聯合英國、澳洲和日本部隊，即日起到27日在印太地區舉行「2021年全球大規模演習」（LSGE21），進行野戰訓練、後勤補給、兩棲登陸、空地作戰、海空作戰和特種部隊作戰等項目操演。

在此期間，美國海軍和陸戰隊另有一場「2021年大規模演習」（LSE 2021），動員2.5萬名士兵、潛水艇與航空母艦等一共36艘軍艦，參與單位多達50多個。報導指出，此演習模擬印太島嶼遭佔領與控制的情況，旨在對抗中國領土野心。

▲▼駐阿富汗美軍，海軍陸戰隊隊員在喀布爾哈米德．卡爾扎伊（Hamid Karzai International Airport）機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍陸戰隊隊員派駐阿富汗，正在喀布爾哈米德．卡爾扎伊（Hamid Karzai International Airport）機場維護秩序。（圖／達志影像／美聯社）

美國歷屆政府都承諾，將在盡量不調整佈署的情況之下，向印太地區投入更多外交及軍事資源，以應對中國崛起；前總統川普強調在四方安全對話（Quadrilateral Security Dialogue）的框架下，與日本、印度及澳洲加強合作關係，拜登政府也正在延續此政策。

儘管如此，一些分析人士指出，儘管美國從阿富汗撤軍，對盟友的立即影響有限，但在短期內，對盟友的承諾將受到挑戰，以長遠來說，也會帶來更深刻的不確定性。

日本明海大學（Meikai University）國際研究教授小谷哲男指出，阿富汗撤軍事件對於「日本對美國信譽及可靠性的看法產生長遠且深刻的影響」。他認為，雖然美國目前試圖把重點放在東亞，但「我們不確定美國將繼續支持盟友多久」。

智庫國際戰略研究所（IISS）歐洲事務高級顧問海斯堡（François Heisbourg）也說，「拜登將遭遇俄羅斯或中國的考驗，端看他是否有勇氣回應。因為目前來說，美國的信譽不是一件『想當然爾』的事情」。

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