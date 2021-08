塔利班強迫阿富汗女子幫煮飯　還嫌「太難吃」直接放火燒她

▲塔利班戰士在阿富汗首都喀布爾巡邏。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

塔利班對平民的殘忍行徑不斷傳出。多年前曾經在阿富汗擔任法官的阿尤碧(Najla Ayoubi)透露,阿富汗北部一名女子被迫幫塔利班做飯,然而武裝份子並不滿意她準備的飯菜,直接放火燒她。

綜合天空新聞、福斯新聞等外媒報導,在塔利班接管阿富汗後,許多女性感到相當害怕,且當地多名女性社會運動人士如今已躲在家中不敢出門。阿尤碧透露,當地已經發生多起塔利班份子對婦女施暴的案件。

「他們(塔利班)強迫人們拿出食物,幫他們做飯」,阿尤碧提到,「有名北部女子被放火燒,只因為她廚藝不佳。」她也說,在過去這段時間,已經有許多年輕女性被裝入棺材之中,運到鄰近國家做為性奴隸,「他們還強迫家庭把年幼女兒嫁給戰士,這些暴行依舊存在,我看不到他們口中『女性應該去工作』的承諾在哪裡。」

Former Afghan judge Najla Ayoubi says she had to "flee" for her life from the Taliban after speaking in favour of women and women's rights.



She says she's spoken to hundreds of her fellow activists in Afghanistan and many of them are "in hiding".https://t.co/L3t5CE65aD pic.twitter.com/btj45ANiDm