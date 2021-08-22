塔利班強迫阿富汗女子幫煮飯　還嫌「太難吃」直接放火燒她

▲塔利班戰士在阿富汗首都喀布爾巡邏。（圖／達志影像／美聯社，下同）
記者詹雅婷／綜合外電報導
塔利班對平民的殘忍行徑不斷傳出。多年前曾經在阿富汗擔任法官的阿尤碧（Najla Ayoubi）透露，阿富汗北部一名女子被迫幫塔利班做飯，然而武裝份子並不滿意她準備的飯菜，直接放火燒她。
綜合天空新聞、福斯新聞等外媒報導，在塔利班接管阿富汗後，許多女性感到相當害怕，且當地多名女性社會運動人士如今已躲在家中不敢出門。阿尤碧透露，當地已經發生多起塔利班份子對婦女施暴的案件。
「他們（塔利班）強迫人們拿出食物，幫他們做飯」，阿尤碧提到，「有名北部女子被放火燒，只因為她廚藝不佳。」她也說，在過去這段時間，已經有許多年輕女性被裝入棺材之中，運到鄰近國家做為性奴隸，「他們還強迫家庭把年幼女兒嫁給戰士，這些暴行依舊存在，我看不到他們口中『女性應該去工作』的承諾在哪裡。」
Former Afghan judge Najla Ayoubi says she had to "flee" for her life from the Taliban after speaking in favour of women and women's rights.— Sky News (@SkyNews) August 20, 2021
She says she's spoken to hundreds of her fellow activists in Afghanistan and many of them are "in hiding".https://t.co/L3t5CE65aD pic.twitter.com/btj45ANiDm
事實上，早在1996年至2001年期間，當地生活在塔利班統治之下的婦女，不被允許上學或工作，只能在男性陪同之下才能離家，且被要求從頭到腳都要有罩袍覆蓋。
儘管塔利班堅稱，這一次的治理會有所不同，誓言建立一個具包容性的新政府，但回顧這幾天，令國際社會震驚的事件陸續傳出，包括警察局長被上銬、蒙眼處決，一名德國公共國際廣播機構「德國之聲」記者的親人被槍殺。
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