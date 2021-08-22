產經新聞：為防台海局勢有變　日本須規劃如何撤僑

▲報導說，不管何種情況，台灣北部地區將是國防作戰的重要據點，還不清楚日本自衛隊能否自由行動。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社記者楊明珠東京22日專電

日本「產經新聞」報導，隨著台灣海峽軍事緊張升高，日本有必要做好保護旅居台灣日僑的準備。「台灣有事」（有緊急狀況）不同於朝鮮半島有事，是日本的新課題。

報導說，日本政府至今針對朝鮮半島局勢緊張之際如何展開非戰鬥員撤離行動（Noncombatant Evacuation Operation，NEO）做各種模擬演訓，但是台灣有變與朝鮮半島緊張時實施NEO的前提不同，是日本面臨的新課題。

日本外務省（外交部）的資料顯示，截至2020年10 月，旅居台灣的日本僑民有2萬4552人；旅居韓國的日本僑民有4萬500人。但是沖繩縣與那國町的與那國島距離台灣僅110公里，包括與那國島在內的先島群島在台灣緊張時有可能成為戰區。

日本人將琉球群島西南部的宮古群島和八重山群島稱為先島群島。

一旦發生這種情況，日本政府將向自衛隊發出「派遣護僑等」命令，將先島群島約10萬人撤離至沖繩本島或九州等地。自衛隊將同時從台灣撤僑與從先島群島撤離居民，規模大於從朝鮮半島撤僑。

日本自衛隊法第84條有關保護在海外的日本僑胞規定，自衛隊以「爭取當事國的同意」為前提，可展開護僑行動。

報導說，對日本友好的台灣當局拒絕日本撤僑的可能性低，但在實際運用層面上將面臨許多課題。日本若要從台灣撤僑，可利用台北的松山機場，但這座機場是軍民共用機場，距離因應緊急狀況時的指揮據點總統府與國防部近，狀況危急時，台灣是否會同意追加機場跑道給外國部隊使用，目前尚不清楚。

若狀況危急，或許也可利用桃園國際機場，但旅台的日僑要如何集合、移動至此，將是一個問題。如果以船舶撤僑，與台北港同為選項的基隆港是軍民共用港口，若要利用，情況可能受限。

報導說，不管何種情況，台灣北部地區將是國防作戰的重要據點，還不清楚日本自衛隊能否自由行動。台日沒邦交，國防當局之間沒交流，目前還沒確立針對此事事先協調的管道。

報導最後表示，NEO行動最好是在戰鬥開始前進行，但如果戰鬥激烈，旅台的日僑可能先疏散到避難設施等待救援。中國政府將台灣視為「領土不可分的一部分」；日本政府也尊重中國聲稱的「一中」原則，若在未獲中國同意下派自衛隊赴台，很可能讓中國有指責日本的口實，認為日本在升高事態。