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金正恩「暴瘦」模樣曝！高瘦身材撐傘化身歐巴　啤酒肚消風變不見

▲▼金正恩視察平壤普通江畔高級住宅園區，身形比之前更消瘦。（圖／達志影像）

▲金正恩視察平壤普通江畔高級住宅園區，身形比之前更消瘦。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美韓聯合軍演如火如荼舉行之際，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩選擇率領眾官員前往首都平壤普通江畔視察建設中的高級住宅園區，並興奮地將該地命名為「瓊樓洞」（경루동），對比先前其胞妹金與正針對美韓軍演的嗆辣發言，令外界霧裡看花。不過從官方釋出的照片可以看出，金正恩身型變得更加消瘦。

根據北韓黨務機關報《勞動新聞》昨（21）日的報導，金正恩日前率領眾官員前往平壤市中心的普通江畔視察興建中的階梯式高級住宅，為時隔22天後再度透過官媒露面。金正恩對施工進度非常滿意，「在物資缺乏且面臨難關之際，建設工人憑著一片忠貞的愛國心，如此開天闢地般的建設，實在難以找尋140天以前剛動土時的模樣！」

▼金正恩近日前往平壤某住宅園區視察興建進度，只有他能撐傘。（圖／達志影像）

▲▼金正恩近日前往平壤某住宅園區視察興建進度，只有他能撐傘。（圖／達志影像）

南韓《韓聯社》指出，先前金正恩已於今年3、4月連續造訪普通江畔高級住宅園區進行督導視察，如今又在美國與南韓舉行聯合軍之際選擇造訪，這代表金正恩高度重視該項建設。據悉，住宅園區有800戶，平壤當局將在完工後讓對國家科學、軍事等各領域有高度貢獻者入住。

然而，從北韓官媒公佈的相片可以看出，金正恩的體型似乎變得更加消瘦！不僅在過往印象中的圓渾啤酒肚消風許多，臉部、前身、側身與先前相比明顯變得更加瘦長，其變化用肉眼觀測清晰可見，金正恩8月的照片與6月底、7月底的照片相比，體積大小呈現出明顯差異。

▼金正恩體型變瘦，啤酒肚消風到幾乎快不見，夜晚更加明顯。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲▼金正恩體型變瘦，啤酒肚消風到幾乎快不見，夜晚更加明顯。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲▼金正恩體型變瘦，啤酒肚消風到幾乎快不見，夜晚更加明顯。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲▼金正恩體型變瘦，啤酒肚消風到幾乎快不見，夜晚更加明顯。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

據悉，今年6月底就陸續有報底指出，金正恩接受心腹們的建議，從平壤前往東岸城市元山進行瘦身計畫。南韓國家情報院推測，金正恩當時體重至少減了10公斤以上。

另外，金正恩今年6月29日的相片上被人發現後腦勺與頸部之間貼有神祕的貼布，然而7月24日的相片中，同一個部位卻出現黑色斑點。對此有專家推測，黑色斑點可能是金正恩接受脂肪瘤手術後留下的痕跡，並不會對生命健康產生大礙。

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