阿富汗「攀飛機墜落慘死」2人身分找到了！　其中一人是醫師

▲有阿富汗民眾攀上飛機，結果從高空墜落。（圖／翻攝自twitter／Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی）

記者吳美依／編譯

阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）15日攻入首都喀布爾（Kabul）後，民眾掀起逃難潮，紛紛湧入機場、擠爆停機坪，甚至有人攀上飛機，最後從高空墜落摔死。外媒指出，其中2名死者遺體砸中民宅屋頂後，被送往清真寺，身分已經獲得確認，其中一人還是附近村莊的醫師。

47歲屋主薩萊克（Wali Salek）16日中午在家裡休息，女兒與兒子分別在煮飯及睡覺，2樓屋頂卻突然傳來宛如炸彈爆炸的巨響，不僅驚動全家人，鄰居也紛紛跑來查看。

薩萊克發現，牆壁及天花板上的石膏都開始碎裂，趕緊上樓檢查，卻看見2具破碎遺體，屋頂也濺滿鮮血，「他們的頭和肚子都裂開了，還可以看見腦袋」，跟著身後的妻子立刻嚇暈。他與12名鄰居用布和毯子把遺體包起來，並在下午1時左右送往附近的阿米爾．哈姆扎清真寺（Amir Hamza Mosque）。

清真寺傳教人員在遺體衣服口袋裡找到身分證明，發現其中一人名叫霍塔克（Shafiullah Hotak），年齡介於25至27歲之間，是來自附近霍基爾村（Hotkhil village）的醫師。另一人似乎只有20歲左右，名叫穆罕默德（Fida Mohammad）。據悉，死者家屬已經接獲通知，前往認屍。

薩萊克的家距離喀布爾機場約為8公里，「我看見他們掉到屋頂上時，一開始以為是被扔下飛機的塔利班，但我們檢查了遺體」。鄰居們則指出，他們在事發不久前，親眼目睹2個人抓著飛機輪子，但從高空掉了下來。

薩萊克住在印度德里的親戚扎里菲（Shapoor Zarifi）聽聞此事後，聯繫印度媒體Scroll，協助翻譯並且完成本次視訊採訪。他於2014年來到德里工作，原本正在替母親及手足申請簽證，如今家人卻都被困在阿富汗，「90%的人不想被塔利班政府統治。沒有人可以信任他們，不管你是印度教徒、穆斯林或者錫克教徒。這裡有太多絕望了，而這就是為什麼人們冒著生命危險也想要離開」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast