阿富汗難民無處逃！美國考慮徵用20架民航機　送往日、韓美軍基地

▲美軍與阿富汗難民。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

塔利班組織（神學士，Taliban）占領阿富汗首都喀布爾後，美軍部隊與當地難民將國際機場擠得水洩不通，美軍甚至得派直升機，才能將待在200公尺遠飯店的士兵接進機場。如今有消息指出，美國華府當局考慮將一些美國公民與阿富汗難民送往南韓、日本等國的美軍基地，並強制美國各大航空公司協助撤離行動。

根據美媒《華爾街日報》於當地時間21日的報導，美國政府官員指出，隨著卡達、巴林、德國的美軍基地擠滿從阿富汗逃離的人們，美國國防部正擬定方案，除了將難民送往美國國內的維吉尼亞州、印第安納州、加州的軍事基地外，南韓、日本、德國、科索沃、巴林、義大利的美軍駐在基地也在考慮方案中。

美國官員透露，白宮考慮啟動因應「柏林空運」而於1952年建立的「民用後備機隊」制度，從5間美籍航空公司徵用近20架的民航機，從中協助美軍載運困在美軍基地內的難民，而由於民航機依規定無法從喀布爾國際機場起飛降落，因此這些民航機將會被用來輸送困在巴林、德國、卡達美軍基地的阿富汗難民。

目前有觀測指出，美國華府的杜勒斯國際機場，將會成為審查阿富汗難民入境程序的中心基地。美國國防部為了收容這些逃離阿富汗的民眾，目前正準備紐澤西州基地等最少1處以上的軍事基地。

美國政府官員表示，隨著難民逃出喀布爾的事態愈演愈烈，甚至成為其他國家的隱憂，華府當局轉而聚焦在美國國內與國外的軍用設施，考慮做為臨時的難民收容所，以避免某些軍事基地過於擁擠。

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