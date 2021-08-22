　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍機「2具屍體砸中屋頂」！　屋主妻見腦袋外露、肚子爆開嚇昏

▲有阿富汗民眾攀上美軍運輸機，結果從高空中落下，遺體已經被尋獲。（圖／翻攝自twitter／Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی）

▲從美軍C-17運輸機上墜落的不只2人。（圖／翻攝自twitter／Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی）

記者張靖榕／綜合外電報導

美軍C-17軍機起飛後，部分硬攀上軍機的難民隨即在世界眼前摔落慘死，事件引起極大討論，但也有人在硬撐近9公里後才從高空中墜落，直接砸在一棟民居屋頂。屋主發現時2名年輕人頭部已經爆開、腦袋外露，腹部也因強大衝擊力而撞破，現場到處是噴濺的血跡。

事件發生在喀布爾國際機場西北方的社區「Khair Khana」，一棟2層樓的屋主薩利克（Wali Salek）16日中午正準備吃飯，他的女兒在廚房下廚，2個兒子還在睡覺，突然間頂樓傳來巨響。

▲▼阿富汗難民肉身擋美軍機起飛　至少「7人遭輾壓」空中落地摔死。（圖／翻攝自推特）

▲阿富汗難民在軍機起飛前已先被機輪壓死至少7人，起飛後硬攀在機上的更紛紛墜亡。（圖／翻攝自推特）

「聽起來就像炸彈爆炸」，47歲的薩利克接受印度媒體「Scroll」視訊訪問時表示，聽到巨響後鄰居都走出家門查看，他和妻子則是一起爬上頂樓，但當場被恐怖駭人的血腥畫面嚇傻。屋頂上癱著2具屍體已經撞得稀巴爛，他描述現場狀況，「他們的肚子和頭都撞破裂開，腦袋都露出來了。」

薩利克知道年輕人是從天而降，但不知道到底怎麼來的，他以為是被「神學士」塔利班丟下飛機，之後才從鄰居那裡得知，他們看到那2個年輕人是從高空中的一架美軍軍機上摔下來，墜落前他們抓著的是軍機的起落架。

薩利克的妻子被恐怖景象嚇得當場昏倒，他帶她下樓回到臥房後趕緊到附近召集12位鄰居，合力用布料和毯子把屍體包裹起來帶到300公尺外的清真寺。該寺的穆斯林領袖毛拉納（maulana）尋找2名死者的身分證明，確認其中一名子是霍塔克（Shafiullah Hotak），年紀約25歲至27歲，身分文件在外套的拉鍊口袋裡找到；另一名男子身上則沒帶有任何文件，但後來被指認為穆罕默德（Fida Mohammad），年齡不超過20歲。

至於薩利克接受「Scroll」採訪，是因為他住在印度的表弟得知事件後，居中牽線促成這次訪問。薩利克把屋頂的慘況拍下來，包括屍體不同角度的照片，並將畫面傳給「Scroll」，不過因為過於血腥和悲慘，媒體決定不刊登照片。

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
奧麥斯增強！今最靠近加速大迴轉　降雨熱區曝光
上尉喝醉街頭狂譙警五字經！身分曝光　竟是陸軍中將副司令兒子
安全帽一裝「行車紀錄器」就違法　市議員秀交通部公文曝驚人內容

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍機「2具屍體砸中屋頂」！　屋主妻見腦袋外露、肚子爆開嚇昏

阿富汗危機！　土耳其總統警告：新一波難民潮難以避免

阿富汗公務員想上班　門口被塔利班攔住…政府銀行全關閉

阿富汗事件重創形象　最新民調：52％民眾對拜登能力沒信心

阿富汗前總統弟弟宣誓「效忠塔利班」　重要幹部監誓認證

澳洲新增病例再創新高　雪梨墨爾本同日爆發反封城示威

外交部推特喊話：中國想仿效塔利班　感謝美國維護台灣人民利益

核融合技術新突破！　美科學家：無限潔淨能源有望

塔利班進喀布爾先打給他！「被召回去上班」　快速拿下政權原因曝

阿富汗總統「逃亡細節」曝光！只穿身上衣服　倉皇出逃

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

李玖哲深情唱曹格《世界唯一的你》　舞台上「突唱不下去」哽咽險淚崩

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

男子超商買菸「沒實聯制」被提醒　嗆店員：不會當服務生就不要當

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

灰斑鳩：看我的胸咚！(頂)

美軍機「2具屍體砸中屋頂」！　屋主妻見腦袋外露、肚子爆開嚇昏

阿富汗危機！　土耳其總統警告：新一波難民潮難以避免

阿富汗公務員想上班　門口被塔利班攔住…政府銀行全關閉

阿富汗事件重創形象　最新民調：52％民眾對拜登能力沒信心

阿富汗前總統弟弟宣誓「效忠塔利班」　重要幹部監誓認證

澳洲新增病例再創新高　雪梨墨爾本同日爆發反封城示威

外交部推特喊話：中國想仿效塔利班　感謝美國維護台灣人民利益

核融合技術新突破！　美科學家：無限潔淨能源有望

塔利班進喀布爾先打給他！「被召回去上班」　快速拿下政權原因曝

阿富汗總統「逃亡細節」曝光！只穿身上衣服　倉皇出逃

伊蘭羚羊背上遭「長矛刺穿」　獸醫檢查發現「牠懷孕了」　

哆啦A夢的「記憶吐司」！台中創意吐司專賣　懷舊裝潢秒回50年代

國中妹飲料店打工被帶到密室侵犯　老闆鬼扯：以前是婦產科醫師

只有台灣主播戴口罩！　名醫比較國際防疫：感謝台灣人的自律

中彈畫面曝光！台中國道追車開槍　25歲男載短裙妹出遊掛彩

上尉喝醉街頭狂譙警五字經！身分曝光　竟是陸軍中將副司令兒子

倉鼠愛逃家！領養1個月意外困「黏鼠紙」亡　主人淚求原諒

夏如芝不滿154貓安樂死！怒轟「為何不能都送檢查」　遭罵翻道歉了

美軍機「2具屍體砸中屋頂」！　屋主妻見腦袋外露、肚子爆開嚇昏

大谷翔平慘吞3K　天使全場3安不敵印地安人

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

國際熱門新聞

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

賓拉登曾警告　拜登會讓美國陷危機

時空旅人警告：外星人2年後秘密滲透

阿富汗公務員想上班　塔利班阻攔

美最新民調：52％對拜登沒信心

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

格陵蘭冰蓋頂部　第一次出現降雨

美撤阿富汗…中國贏了？真正考驗曝光

阿富汗總統弟弟宣誓「效忠塔利班」

核融合新突破　無限潔淨能源有望

北韓內務首領下場慘！漏接金正恩電話慘死

塔利班進喀布爾先打給他！快速拿下政權原因曝

更多熱門

相關新聞

阿富汗危機！　土耳其總統：新難民潮難避免

阿富汗危機！　土耳其總統：新難民潮難避免

土耳其總統艾爾段昨天與德國總理梅克爾通話時警告，若沒有在阿富汗與伊朗採行必要措施，可能會引爆新一波移民潮。

塔利班奪權後　遭伊斯蘭國痛批為「美國代理人」

塔利班奪權後　遭伊斯蘭國痛批為「美國代理人」

阿富汗公務員想上班　塔利班阻攔

阿富汗公務員想上班　塔利班阻攔

美最新民調：52％對拜登沒信心

美最新民調：52％對拜登沒信心

阿富汗總統弟弟宣誓「效忠塔利班」

阿富汗總統弟弟宣誓「效忠塔利班」

關鍵字：

阿富汗塔利班喀布爾軍機

讀者迴響

熱門新聞

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　脫帽+全素顏...網嚇：超幼齒

靠新車發現男友嘿咻別人　她崩潰痛哭

金曲32完整得獎名單／田馥甄、蛋堡奪歌王歌后！

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

金曲奪獎神秘人「?te壞特」是準外科醫師

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

154走私貓被「人道處理」　蔡英文痛心

安樂死154隻貓「柯文哲沉重喊話」　2.2萬人朝聖戰翻

莊凌芸年僅21歲輕生！

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

更多

最夯影音

更多
瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了
Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

李玖哲深情唱曹格《世界唯一的你》　舞台上「突唱不下去」哽咽險淚崩

李玖哲深情唱曹格《世界唯一的你》　舞台上「突唱不下去」哽咽險淚崩

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面