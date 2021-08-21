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阿富汗事件重創形象　最新民調：52％民眾對拜登能力沒信心

▲▼ 美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

阿富汗事件衝擊美國總統拜登（Joe Biden）支持率。根據20日公布的最新民調顯示，只有不到40％的美國民眾認為拜登是「自己履行總統職務」，而有超過半數的52％民眾表示他們「不信任拜登能勝任總統工作」。

美國民調機構「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）20日公最新調查結果，只有39％的受訪者認為拜登是親自履行總統職務，而有51％的民眾認為是其他幕僚在替總統做決策，另有10％民眾沒有意見。

至時拜登在體力或精神上是否能夠勝任美國總統工作，有高達52％的受訪者對此「沒有信心」，僅有46％民眾對拜登的工作能力「有信心」。這份民調是在拜登週一對阿富汗事件發表談話後，於18、19日透過電話對1000名美國合格選民進行民調。

根據《紐約郵報》報導，拜登16日在白宮東廂發表談話，試圖為美軍撤出阿富汗的政策辯護。拜登16日將撤兵原因於前總統川普時期的政策，又指責阿富汗領導人不願意與塔利班作戰，但他最後仍承認「此責任在於我」。

拜登18日曾再度於白宮東廂召開COVID-19記者會，但他當天沒有回答任何有關阿富汗的問題。拜登20日一星期內第3次現身白宮東廂，發表有關喀布爾逃難潮問題。

拜登原本表示，「我們不清楚有持美國護照的美國公民試圖擠進機場的情況，但我們將採取一切辦法，以確保他們能到達機場」。不過，拜登的說法與當地情況明顯矛盾，在媒體提問後，拜登才改口說，「據我們所知，塔利班允許持美國護照的人通過檢查站」。

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