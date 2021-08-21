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澳洲新增病例再創新高　雪梨墨爾本同日爆發反封城示威

▲▼墨爾本反封城示威 。（圖／路透）

▲墨爾本反封城示威 。（圖／路透）

文／中央社

澳洲21日通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發迄今最高單日新增染疫人數，同日墨爾本和雪梨街頭出現數百名反封城示威民眾，部分抗議群眾還與警方爆發衝突。

在雪梨，民眾非法進行反封城示威，和警方爆發衝突，數人遭到逮捕。鎮暴警察以優勢警力封鎖通往市中心的大眾運輸系統與道路，防範民眾大量集結。

由於疫情不樂觀，維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）宣布將墨爾本封城令擴大至全州後，墨爾本街頭出現許多示威群眾，部分人還企圖衝撞警方設下的封鎖線，騎警則用胡椒噴霧驅散人群。

澳洲21日通報的894例確診大多集中在雪梨。擁有逾500萬人口的雪梨實施嚴格封城措施已超過2個月，不過主要由Delta變異株引發的當地疫情仍未獲控制，病毒穿越州界，甚至跨越國境，傳播至鄰國紐西蘭。

先前維多利亞州警方矢言，經確認參與示威的民眾，將被罰款5000澳幣（約新台幣10萬元）。

然而，反封城示威常出現暴力情況，一般澳洲民眾並不支持這類抗議活動。7月下旬的一項民調顯示，全國僅有7%民眾支持反封城示威。

根據聯邦衛生部21日發布的統計資料，澳洲16歲（含）以上人口中，只有約1/3完整接種疫苗。

事實上，在已開發國家中，澳洲的染疫人數仍然相對較低。澳洲迄今累計逾4萬3000例確診、978例死亡。 

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