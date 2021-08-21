塔利班二把手現身喀布爾！將與聖戰士領袖會面　商討建新政府

▲塔利班高層領袖之一的巴拉達爾，是目前唯一一名由塔利班精神領袖歐瑪親自任命、且仍在世的副手。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

塔利班二當家、共同創辦人巴拉達爾（Mullah Baradar）在流亡海外11年後，17日高調重返阿富汗。塔利班證實，巴拉達爾21日已抵達首都喀布爾（Kabul ），針對在阿富汗建立一個具包容性新政府事宜進行會談。

綜合法新社等外媒報導，巴拉達爾過去是塔利班獨眼創始人歐瑪（Mullah Omar）副手，幫助歐瑪在1994年建立塔利班，但由於身分特殊，隨著他重返阿富汗，他的動向甚至比現任最高領導人艾昆薩達（Hibatullah Akhunzada）更引人注目。

塔莉班一名高階幹部透露，巴拉達爾將與聖戰士領袖和政治人物會面，為的就是商討建立具包容性（inclusive）的新政府。

巴拉達爾17日自卡達搭機來到阿富汗，並選擇降落在阿富汗第2大城坎達哈（Kandahar）。依據塔利班發言人納伊姆（Mohammad Naeem）在推特發布的影片可見，從他一下飛機到座車抵達坎達哈市區，一路上全都有大批塔利班成員簇擁歡呼、高舉槍枝致意，還有人拿手機搶拍領袖風采。

就在巴拉達爾重返阿富汗的數小時後，塔利班便宣布，這一次的治理將以不同的方式來進行，但並未透露新政府具體人選。

近日出現在阿富汗的塔利班高層，除了巴拉達爾外，曾替塔利班、蓋達組織籌措資金的哈卡尼（Khalil al-Rahman Haqqani）也現身喀布爾街頭接受人民熱情歡呼，他被美國列為頭號通緝犯，遭懸賞500萬美金（約新台幣1.4億元）。

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