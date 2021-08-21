　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比印度神童還準！她30年前預言夢「15中13」　剩下1災難恐近日應驗

▲▼我所看到的未來。（圖／翻攝自網路）

▲Tatsuki的漫畫《我所看到的未來》至今已有13個預言被應驗。（圖／翻攝自網路）

記者葉睿涵／綜合報導

日本漫畫家Tatsuki在1999年出版的漫畫作品《我所看到的未來》，記錄了她自1985年到1999年所作的15個預知夢，但讓人震驚的是，這些夢如今竟一一實現，目前15個預言已應驗了13個，包括日本的311大地震、2020年爆發的新冠疫情等災難，而剩下的2個預言有1個竟可能在這幾天發生。

綜合外媒報導，Tatsuki自上個世紀以來，就經常會做一些古怪的夢。在夢中，她會看到一些災難的現場畫面。起初，Tatsuki並不以為意，但隨著這些夢境陸續在現實生活中不斷應驗，她決定將夢境以漫畫方式畫下，並收錄進《我所看到的未來》一書，於1999年出版發行。

隨著時間的推移，書中收錄的15個預言已應驗了13個，其中的「日本311大地震」、「日本阪神大地震」以及「2020年新冠肺炎疫情」被精準預言。此外，Tatsuki還曾夢到皇后合唱團主唱弗萊迪、日本歌手尾崎豐及英國王妃黛安娜等名人逝世的轟動事件，讓她聲名大噪。

▲▼富士山。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲按Tatsuki的預言規律，富士山有可能在這幾天發生噴發事件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

值得注意的是，Tatsuki的預言都有個固定的時間規律，這些世紀大事分別會在15天、5年、10年、15年或30年後發生，因此人們也開始擔憂，因為Tatsuki是在1991年8月20日夢到日本富士山大爆發，當時她表示，災難會在15年後發生，但富士山並未在2006年噴發，因此許多人擔心，富士山將在30年後的這幾天噴發。

目前Tatsuki的《我所看到的未來》漫畫已絕版，因此要一覽Tatsuki夢中的畫面就只能購買二手書，不過由於這本漫畫實在太紅了，網路上的二手價錢甚至飆到1本16萬日圓（約新台幣4萬1500元）的高價，讓不少人望而止步，不過Tatsuki的預知夢並沒有科學根據，夢境頻頻成真一事究竟是巧合或是真有其事，就看大家怎麼解讀了。

►印度神童「驚世預言」6度成真　未來3月都危險！最大動盪時間點曝
►外星人秘密滲透！　2714年「時空旅人」警告全球：2年後要小心
►「外星人趁流星雨潛入地球」　2714年時空旅人：星際大戰將開打

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
金曲紅毯驚見「口罩天菜男」　網暴動：也太帥
金曲／HUSH「紅毯第一轉」白西裝披長紗超美！　鼓鼓蹲地整理
金曲／女團3成員「同年同月同日生」！超深緣分網跪了
「154走私貓慘遭安樂死」網吵翻　防檢局曝考量
金曲獎／男星首度主持紅毯被推爆！　「流利口條」網狂讚
日球評喊台灣對決！宋家豪飆火球153公里　王柏融纏鬥8球
快訊／154喵星人慘遭1針斃命　愛貓人陳其邁說話了
比印度神童還準！她30年前預言夢「15中13」　1災難恐近日

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿富汗總統「逃亡細節」曝光！只穿身上衣服　倉皇出逃

美、俄針對「北韓核武」協商！今陸續抵達首爾　預計與南韓對話

每週5人病逝家中！東京9成確診者只能居家療養　醫：根本來不及救

比印度神童還準！她30年前預言夢「15中13」　剩下1災難恐近日應驗

老婆睡旁邊！男同床2女爽摸臀「她裙子秒鬆開」　被抓包辯：認錯人

塔利班二把手現身喀布爾！將與聖戰士領袖會面　商討建新政府

阿富汗難民「共用廁所、沒冷氣」擠爆卡達基地　撤離一度中斷6小時

阿富汗總統兒「不甩老爸逃亡」！在美當教授　爽住別墅悠閒逛街

壽命將盡？韓前總統全斗煥罹患「多發性骨髓瘤」　被控虐殺光州人民

不只亂咬金牌！　名古屋市長被爆多張癡漢形象照片

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

南鐵拆遷「最後一戶」強拆驅離　250警凌晨包圍黃家破門清場

阿富汗總統「逃亡細節」曝光！只穿身上衣服　倉皇出逃

美、俄針對「北韓核武」協商！今陸續抵達首爾　預計與南韓對話

每週5人病逝家中！東京9成確診者只能居家療養　醫：根本來不及救

比印度神童還準！她30年前預言夢「15中13」　剩下1災難恐近日應驗

老婆睡旁邊！男同床2女爽摸臀「她裙子秒鬆開」　被抓包辯：認錯人

塔利班二把手現身喀布爾！將與聖戰士領袖會面　商討建新政府

阿富汗難民「共用廁所、沒冷氣」擠爆卡達基地　撤離一度中斷6小時

阿富汗總統兒「不甩老爸逃亡」！在美當教授　爽住別墅悠閒逛街

壽命將盡？韓前總統全斗煥罹患「多發性骨髓瘤」　被控虐殺光州人民

不只亂咬金牌！　名古屋市長被爆多張癡漢形象照片

154隻走私貓已安樂死！　羅智強震驚：20分鐘前才向蔡英文請命

金曲／Lulu被抓包主持前「偷滑手機」　遭調侃紅毯戰服…俏皮回應

裝修房屋拆壁紙！他驚見牆上46年前「時空詩」　結局超催淚

金曲獎／HUSH「白西裝披及地長紗」全場最美！　鼓鼓蹲地舉動暖炸

走私154貓全遭安樂！網掀論戰「那麼可愛不能死」他點出隱藏危機

優人神鼓「擊浪」揭序幕　杉原海水浴場24日開放

阿富汗總統「逃亡細節」曝光！只穿身上衣服　倉皇出逃

美、俄針對「北韓核武」協商！今陸續抵達首爾　預計與南韓對話

金曲獎／紅毯驚見「口罩天菜男」！神顏值霸氣登場　網暴動：也太帥

航海王長榮點出塞港三大主因　航班準點率低「運價再創新高！」

國際熱門新聞

大兵變奶爸　懷擁阿富汗嬰兒安撫

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

OnlyFans宣布禁止色情！老司機集體崩潰

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

美懸賞1.4億！塔利班頭號通緝犯現身

格陵蘭冰蓋頂部　第一次出現降雨

北韓內務首領下場慘！漏接金正恩電話慘死

監獄SOD！男囚熱吻女警　激情偷拍外流

美國C-17塞滿阿富汗人撤離！　正確人數曝光

影／女記者問「是否接受女性執政」　塔利班竟當場笑噴

父母「穿過鐵絲網」拋嬰兒　美軍曝最新下落

賓拉登曾警告　拜登會讓美國陷危機

印度批准全球首款DNA疫苗！可有效對抗Delta

更多熱門

相關新聞

韓前總統全斗煥罹患「多發性骨髓瘤」！

韓前總統全斗煥罹患「多發性骨髓瘤」！

南韓高齡90歲的前總統全斗煥（전두환）被認為是518光州民主運動事件中的殺人兇手，晚年與妻子同住首爾西大門區的居所，沒想到今（21）日卻有消息指出，他在進入延世大學塞布蘭斯醫院接受健檢時，被診斷罹患「多發性骨髓瘤」，屬於血癌的一種。

南韓接種率「超過5成」！文在寅超興奮

南韓接種率「超過5成」！文在寅超興奮

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

北韓內務首領下場慘！漏接金正恩電話慘死

北韓內務首領下場慘！漏接金正恩電話慘死

南韓mRNA疫苗荒！獲羅馬尼亞捐45萬劑莫德納

南韓mRNA疫苗荒！獲羅馬尼亞捐45萬劑莫德納

關鍵字：

日本日韓要聞預知夢Tatsuki我所看到的未來

讀者迴響

熱門新聞

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

內行人才知！她曝全聯10大隱藏美食

獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

獨／新手媽副乳腫脹！醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

妹子聽「鋼鐵大公司」全撲上！內行曝：月領80K不加班

走私千萬喵星人　俄羅斯藍貓+布偶貓250隻超可愛

全國二級警戒延長至9/6　雙北評估降為「中風險區」

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

24H「建宏牛肉麵」驚爆回歸　地點曝光了

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

更多

最夯影音

更多
許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...
阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面