　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」！3月不洗澡逼瘋母　真相卻讓網怒了

記者王佩翊／編譯

日本一名網友近日po出一則疑似實境秀的片段，節目製作團隊特地跟拍一個啃老族的家庭，只見影片中，48歲兒子整天不願工作也不願洗澡，讓爸媽好生困擾，只能向社福機構求救。該段影片隨即引發熱議，同時也讓網友痛批不孝。怎知如今真相卻出現反轉，讓被騙網友超傻眼。

日本已經進入超高齡化社會，許多啃老亂象也層出不窮，有人天天窩在家裡倚靠年邁的父母「伺候」，更有人為了盜領父母的老人年金，將死去的父母屍體藏在家裡，營造出還活著的跡象，十分可怕。推特帳號reosira9999日前就上傳了一段節目片段，而這名啃老族的荒謬行徑，更是瞬間引發熱議，一度登上推特熱搜。

▲▼ 48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」！3月不洗澡逼瘋老母　真相卻讓網怒了。（圖／YT／ウマヅラビデオ）

▲啃老男在沙發上擺爛掙扎。（圖／YT／ウマヅラビデオ）

影片中的啃老族已經48歲，但卻因為不願意外出工作，與母親發生爭執，過程不斷大哭大鬧，宛如巨嬰，讓網友都看傻眼。這名男子面對母親讓他出門求職的要求，瘋狂大喊，「我不要」、「請住手」、「為什麼（一定要工作）」等，可以說是用盡全身力氣在拒絕。

據了解，這段影片是出自YouTube頻道「ウマヅラビデオ」，上傳日期是2019年，影片主題則是「密切跟拍自稱是YouTuber的48歲啃老族的首次打工記」。原來影片中這名啃老族不但不願工作，還連續3個月窩在家裡不洗澡，讓母親苦不堪言，只能尋求社福單位的幫助。當社福人員抵達家中後，努力嘗試想要調解，但對方卻激烈反抗，甚至與工作人員和母親發生衝突。

所幸最後這名啃老族在社福單位的協助下終於找到一份居酒屋的工作，跨出第一步。然而正當所有網友都為這個故事感動時，影片的最後卻寫出，原來這是YouTube頻道「ウマヅラビデオ」替某求職軟體拍攝的「假實境秀真廣告」，內容全屬虛構，反轉真相氣瘋網友。不過也有網友稱讚，演員們演技都很好，絲毫看不出來是在演戲。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
逢甲最美房東！手握百間學套　看準「少子化」租金翻倍漲
賓拉登曾下令禁殺拜登！　密函曝「讓他當總統」：美國將陷危機
48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」！3月不洗澡逼瘋母　真相卻怒了
北市要自買疫苗！　柯文哲：編28億預算買258萬劑
林昀儒收到「DIOR運動鞋」靦腆笑了！　驚人價格曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

壽命將盡？韓前總統全斗煥罹患「多發性骨髓瘤」　被控虐殺光州人民

不只亂咬金牌！　名古屋市長被爆多張癡漢形象照片

「美軍火藥庫」落入塔利班手中！　美官員曝：目前沒計畫空襲炸毀

塔利班承諾對成員究責！　近期將公佈「新政府治理架構」

南韓接種率「超過5成」！總統文在寅超興奮：可有效阻擋疫情擴散

賓拉登曾下令禁殺拜登　信函曝「讓他當總統」：美國將陷入危機

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」！3月不洗澡逼瘋母　真相卻讓網怒了

塔利班五種語言官網突消失　WhatsApp群組也遭刪除

樂極生悲！北韓「太監首領」陪金正恩喝酒下場淒慘　漏接電話遭處死

澳媒：台灣不是阿富汗　台澳關係走向積極

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

南鐵拆遷「最後一戶」強拆驅離　250警凌晨包圍黃家破門清場

壽命將盡？韓前總統全斗煥罹患「多發性骨髓瘤」　被控虐殺光州人民

不只亂咬金牌！　名古屋市長被爆多張癡漢形象照片

「美軍火藥庫」落入塔利班手中！　美官員曝：目前沒計畫空襲炸毀

塔利班承諾對成員究責！　近期將公佈「新政府治理架構」

南韓接種率「超過5成」！總統文在寅超興奮：可有效阻擋疫情擴散

賓拉登曾下令禁殺拜登　信函曝「讓他當總統」：美國將陷入危機

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」！3月不洗澡逼瘋母　真相卻讓網怒了

塔利班五種語言官網突消失　WhatsApp群組也遭刪除

樂極生悲！北韓「太監首領」陪金正恩喝酒下場淒慘　漏接電話遭處死

澳媒：台灣不是阿富汗　台澳關係走向積極

保時捷追撞千萬奧斯頓馬丁！北宜貴族跑山悲劇　網：維修費不得了

壽命將盡？韓前總統全斗煥罹患「多發性骨髓瘤」　被控虐殺光州人民

新兵入伍「消耗高端」？　柯文哲：應給軍人較好的待遇

獨行俠聘請WNBA現役球員當助教　她盼成為NBA主帥

童「狂啃腳指甲」讚好吃！醫看傻　釣出苦主曝怪癖：睫毛全拔光

黏人「小鹿斑喵」躲椅求陪玩！　媽見牠身上「滿滿斑點」超驚喜

不斷更新／指揮中心：家人可共鍋！這些縣市不跟進　標準一次看

全國防疫二級警戒延至9月6日　黃偉哲籲落實防疫避免造成疫情破口

6組奧運國手中職開球看這裡！富邦悍將廣邀5人最豪華

拖板車急剎「緊貼保時捷718腰身」　老司機曝A一下代價：要賣腎

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

國際熱門新聞

大兵變奶爸　懷擁阿富汗嬰兒安撫

OnlyFans宣布禁止色情！老司機集體崩潰

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

格陵蘭冰蓋頂部　第一次出現降雨

美懸賞1.4億！塔利班頭號通緝犯現身

美國C-17塞滿阿富汗人撤離！　正確人數曝光

影／女記者問「是否接受女性執政」　塔利班竟當場笑噴

監獄SOD！男囚熱吻女警　激情偷拍外流

父母「穿過鐵絲網」拋嬰兒　美軍曝最新下落

北韓太監首領下場慘！漏接金正恩電話慘死

放塑膠板防疫　紐時揭：反增風險

印度批准全球首款DNA疫苗！可有效對抗Delta

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

阿富汗政府軍奪回3地　塔利班60死傷

更多熱門

相關新聞

北韓太監首領下場慘！漏接金正恩電話慘死

北韓太監首領下場慘！漏接金正恩電話慘死

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩掌權10餘年來，除了健康狀況、行蹤廣受全球矚目，其底下私生活也成為外界關注的焦點。號稱北韓版「內務府」的總政治局38部，負責管理金氏王朝的別墅與私人招待所，然而其部長卻曾因喝醉到不醒人事，在沒接到金正恩電話後，隔日慘遭軍人拖出處刑指致死。

南韓mRNA疫苗荒！獲羅馬尼亞捐45萬劑莫德納

南韓mRNA疫苗荒！獲羅馬尼亞捐45萬劑莫德納

狼男站務員女廁偷拍！5個月後被抓包　隔日惱羞自殺

狼男站務員女廁偷拍！5個月後被抓包　隔日惱羞自殺

即／南韓發生今年最大地震　規模4.0！

即／南韓發生今年最大地震　規模4.0！

日本防衛省申請5.4兆國防預算　創歷史新高

日本防衛省申請5.4兆國防預算　創歷史新高

關鍵字：

日韓要聞啃老族

讀者迴響

熱門新聞

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

內行人才知！她曝全聯10大隱藏美食

獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

獨／新手媽副乳腫脹！醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

全國二級警戒延長至9/6　雙北評估降為「中風險區」

走私千萬喵星人　俄羅斯藍貓+布偶貓250隻超可愛

妹子聽「鋼鐵大公司」全撲上！內行曝：月領80K不加班

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

24H「建宏牛肉麵」驚爆回歸　地點曝光了

14歲少女曾喊「給我一個完整的家」卻溺斃！男友崩潰痛哭

更多

最夯影音

更多
許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...
阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面