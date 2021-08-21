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阿富汗總統兒「不甩老爸逃亡」！在美當教授　爽住別墅悠閒逛街

▲▼阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）。（圖／翻攝自甘尼臉書）

▲阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）的家人都待在美國。（圖／翻攝自甘尼臉書）

記者王佩翊／編譯

塔利班組織15日攻陷阿富汗首都喀布爾，阿富汗總統甘尼隨即攜帶高達1.69億美元（約新台幣47億元）的現金搭機棄國逃亡，前往阿拉伯聯合大公國（UAE），而他的女兒卻被直擊在紐約過著宛如藝術家的舒適生活，引發熱議。如今更有英國媒體爆料，甘尼的兒子現在正在美國擔任經濟學教授，住著價值120萬美元（約新台幣3357萬元）的別墅，甚至還悠閒逛街，與父親的潛逃形成強烈對比。

根據《每日郵報》報導，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）的兒子塔瑞克（Tarek Ghani）現年39歲，他因政治因素出生於美國，從小與母親魯拉（Rula）以及43歲的姊姊瑪莉安姆（Mariam Ghani）一起生活在當地。直到甘尼2002年擔任阿富汗財政部長，並於2014年當選總統，2019年連任，情況才逐漸好轉。

塔瑞克可以說是人生勝利組，除了有一個總統老爸外，他畢業於史丹佛大學，大學期間也曾休學一年，回到阿富汗替時任財政部長的父親甘尼擔任助手。大學畢業後，他在加州大學柏克萊分校取得碩士與博士學位。如今的他是一名經濟學教授，與妻子一同住在價值120萬美元（約新台幣3357萬元）的聯排別墅。

在面對《每日郵報》的採訪時，塔瑞克卻隨即拒絕記者要求。不過僅僅過了幾個小時，就被人發現他身穿藍色短褲與藍色襯衫，腳踩人字拖，進入一家露天咖啡廳用餐，隨後又悠閒地逛街，與父親甘尼的棄國逃亡和阿富汗民眾的悲苦困境形成極大對比。

另一方面，甘尼的42歲女兒瑪莉安姆（Mariam Ghani）是一名藝術家和電影從業人員，她17日才被《紐約郵報》直擊住在布魯克林豪宅，豪宅坐落的地方還是在一個相對安靜的郊區，與有名的餐廳相距不遠。在被問到對於「父親甘尼疑似帶著從國安基金中捲走的大量鉅款離開」以及「塔利班重新掌權阿富汗」有什麼看法時，戴著口罩的瑪莉安姆拒絕回答，也不願回答「父親在哪裡」的問題，直接在記者面前關上家門。

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