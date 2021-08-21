「美軍火藥庫」落入塔利班手中！　美官員曝：目前沒計畫空襲炸毀

▲美軍過去20年以來提供大量精良武器與設備給阿富汗政府軍，如今恐怕落入塔利班手中。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

塔利班攻破阿富汗各地城市之際，也接收了政府軍事基地，以及美國過去20年來提供的大量精良設備。五角大廈對此表示擔憂，也指出仍有多種處理方式，但一名政府官員卻向CNN透露，除非喀布爾機場的美軍遭受直接威脅，否則政府目前沒有計畫透過空襲或其他方式摧毀這些武器。

儘管川普政府2020年2月與塔利班簽訂《多哈協定》後，就開始撤離，速度卻非常緩慢。根據美國政府問責署（GAO）資料，美軍2013至2016年提供超過60萬件輕型武器與設備，包括無線電、夜視鏡、M16步槍及M4卡賓槍還有近8萬輛汽車；2017至2019年提供7000支機關槍、4700輛悍馬與2萬多枚手榴彈。塔利班很可能已經掌握上述武器與設備，甚至擁有數架黑鷹直升機及其他美國資助的軍機。

英國退役少校、前政府反恐顧問坎普（Richard Kemp）認為，此事增強了塔利班的信心，很多武器「將不可避免地被賣給蓋達組織進行訓練，或者更糟。阿富汗的聖戰組織網絡很可能比過去任何時候握有更高級的武器與裝備」。

一名美國國會消息人士也表示，「我們擔心，其中一些（武器與設備）可能落入塔利班支持者手中。我最擔心的是，這些精良武器被賣給意圖對抗我們及盟友的對手及其他民間組織」。

另外2名美國國防官員表示，由於美軍過去20年提供大量武器，且現在正把重點與資源都放在撤離行動上，因此可能需要耗費數周到數月的時間才能確認實際武器數量，但不太可能得出精準答案，目前甚至沒有確切的問責機制。

儘管五角大廈官員強調，現在斷言塔利班掌握的具體武器及設備數量仍言之過早，但發言人柯比（John Kirby）仍表達了擔憂，他於19日表示，「為了解決這個問題，我們手邊有幾個選項。我們顯然不想看見，武器與設備落入那些違反我們及阿富汗人民利益、加劇阿富汗暴力與不安情勢的人手中」。



阿富汗美軍武器落塔利班手！美憂「流入中俄」 考慮空襲炸毀

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