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樂極生悲！北韓「太監首領」陪金正恩喝酒下場淒慘　漏接電話遭處死

▲▼金正恩半夜致電總政治局38部長，卻因沒接到電話而派軍人處死對方。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩半夜致電總政治局38部長，卻因沒接到電話而派軍人處死對方。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩掌權10餘年來，除了健康狀況、行蹤廣受全球矚目，其底下私生活也成為外界關注的焦點。號稱北韓版「內務府」的總政治局38部，負責管理金氏王朝的別墅與私人招待所，然而其部長卻曾因喝醉到不醒人事，在沒接到金正恩電話後，隔日慘遭軍人拖出處刑致死。

韓媒《東亞日報》專欄記者朱成夏（주성하）來自北韓，在逃亡至南韓前畢業於金日成綜合大學外語學院英文系，他近期在一篇專文中引述熟稔北韓內幕的脫北者證詞，介紹一段發生於2014年4月的慘劇，是金正恩2013年12月用高射砲處決姑丈張成澤後4個多月的故事。

▲▼平壤市內有10多處金正恩的別墅與招待所，並從國各地選拔姿色出眾的美女。（圖／達志影像／美聯社）

▲平壤市內有10多處金正恩的別墅與招待所，並從國各地選拔姿色出眾的美女。（圖／達志影像／美聯社）

朱成夏指出，猶如朝鮮勞動黨第38號室用來管理北韓內部秘密資金，其實38這個數字往往用來代表北韓不為人知、且非對外開放的機密部門，隸屬於總政治局的38部是從金正日時代就存在的一個秘密組織，主要用於管理金家的豪華別墅、私人招待所，過去金正恩的父親金正日就常將心腹叫到招待所內，一起喝酒玩到通宵。

金家的別墅與招待所在北韓高達30多處，其中在首都平壤就占有10多處，除了廚師以外，其他包括保鑣等管理要員都來自軍方，當然從全國各地選拔而出的美女也不計其數！一名熟稔內情的脫北者表示，2014年4月位於平壤革新地鐵站附近的枇杷招待所（비파초대소）就發生一起令當事者無語問蒼天的慘劇。

▲▼李雪主2020年1月出席三池淵劇場公演後，至今一年多便未再現身。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩宇李雪主夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

當天金正恩與妻子李學主（리설주）來到枇杷招待所飲酒作樂，正當酒酣耳熱之際，夫妻倆選擇於晚間10時半至11時之間起身準備離開。金正恩離開後，所有工作人員按照慣例在招待所內舉行聚餐，吃掉金正恩在招待所剩下的食物，聚餐前會順便檢討當天的工作內容，總政治局38部長的地位相當於朝鮮時代內侍府（太監，類似清朝內務府）的尚膳，自然親自指揮聚餐的一切。

可能是心情太好，該名部長和部下飲酒過量，不久後便醉倒在地，隔天卻在還未酒醒前，被當著所有招待所工作人員的面，慘遭軍人拖出去處決致死，只能說是樂極生悲！

▲▼金正恩近日前往平壤某住宅園區視察興建進度，只有他能撐傘。（圖／達志影像）

▲金正恩近日前往平壤普通江畔視察高級住宅園區興建進度，命名該地為「瓊樓洞」，只有他能撐傘。（圖／達志影像）

原來，金正恩當晚在離開招待所前，喝了一杯沒有添加砂糖的黑咖啡，因此直到凌晨神志依舊非常清醒，當時他興高采烈撥打電話給38部長，沒想到38部長因為早就醉得不省人事而沒有接到電話，金正恩認為自己慘遭對方輕忽，當場大發雷霆。

據悉，金正恩2014年4月在當時可謂是神經相當敏感，在處決完姑丈、勞動黨行政部長張成澤後，宣布要「清理餘孽」，直到隔年春天就處決了數千多名相關人士。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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