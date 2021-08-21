　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不只亂咬金牌！　名古屋市長被爆多張癡漢形象照片

▲▼名古屋市長河村隆之4日接見東奧金牌得主，卻突然將獎牌放入嘴中咬住。（圖／翻攝自YouTube／メ〜テレニュース）

▲名古屋市長河村隆之4日接見東奧金牌得主，卻突然將獎牌放入嘴中咬住。（圖／翻攝自YouTube／メ〜テレニュース）

實習記者黃品臻／綜合報導

日本名古屋市長河村隆之日前會見東奧金牌日本女壘隊選手後藤希友時，拉下口罩咬金牌的脫序行為引起軒然大波，各界批評他對女性性騷擾。河村事後雖公開道歉並稱將會減薪3個月，不過仍無法平息眾怒。如今又有媒體和網友爆料，河村隆之早有多次猥褻年輕女性的紀錄。

據日本媒體New Post 7報導，日本於2014年7月舉辦了一場「世界Cosplay高峰會」，河村當時也受邀出席開幕剪綵儀式。當時年僅17歲的新人偶像伊藤美來在開幕式中登台表演，而河村受邀上台後，突然抱住伊藤美來，手直接搭上了伊藤美來的肩膀，一把把她摟來靠近自己，突如其來的舉動嚇壞現場所有人。

報導指出，當時參加活動的粉絲及其他工作人員都被這一幕嚇到，且清楚地記到現在，而當時還是菜鳥的伊藤本人也很明顯可以看出被河村的動作嚇到，露出驚訝的表情。據悉伊藤當時無法立刻抵抗河村，只能苦笑，不過在場的人都看得出來，伊藤一直試圖要抗拒河村的癡漢舉動。

不僅如此，日本網友也爆料更多河村猥褻女性的癡漢級照片。有網友指出，河村不只是對女偶像會這樣，只要出席公開場合的活動，他都會接近年輕漂亮的女生，要一起合影，而且還會直接把手搭在女生肩膀上。

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
金曲紅毯驚見「口罩天菜男」　網暴動：也太帥
金曲／HUSH「紅毯第一轉」白西裝披長紗超美！　鼓鼓蹲地整理
金曲／女團3成員「同年同月同日生」！超深緣分網跪了
「154走私貓慘遭安樂死」網吵翻　防檢局曝考量
金曲獎／男星首度主持紅毯被推爆！　「流利口條」網狂讚
日球評喊台灣對決！宋家豪飆火球153公里　王柏融纏鬥8球
快訊／154喵星人慘遭1針斃命　愛貓人陳其邁說話了
比印度神童還準！她30年前預言夢「15中13」　1災難恐近日

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿富汗總統「逃亡細節」曝光！只穿身上衣服　倉皇出逃

美、俄針對「北韓核武」協商！今陸續抵達首爾　預計與南韓對話

每週5人病逝家中！東京9成確診者只能居家療養　醫：根本來不及救

比印度神童還準！她30年前預言夢「15中13」　剩下1災難恐近日應驗

老婆睡旁邊！男同床2女爽摸臀「她裙子秒鬆開」　被抓包辯：認錯人

塔利班二把手現身喀布爾！將與聖戰士領袖會面　商討建新政府

阿富汗難民「共用廁所、沒冷氣」擠爆卡達基地　撤離一度中斷6小時

阿富汗總統兒「不甩老爸逃亡」！在美當教授　爽住別墅悠閒逛街

壽命將盡？韓前總統全斗煥罹患「多發性骨髓瘤」　被控虐殺光州人民

不只亂咬金牌！　名古屋市長被爆多張癡漢形象照片

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

南鐵拆遷「最後一戶」強拆驅離　250警凌晨包圍黃家破門清場

阿富汗總統「逃亡細節」曝光！只穿身上衣服　倉皇出逃

美、俄針對「北韓核武」協商！今陸續抵達首爾　預計與南韓對話

每週5人病逝家中！東京9成確診者只能居家療養　醫：根本來不及救

比印度神童還準！她30年前預言夢「15中13」　剩下1災難恐近日應驗

老婆睡旁邊！男同床2女爽摸臀「她裙子秒鬆開」　被抓包辯：認錯人

塔利班二把手現身喀布爾！將與聖戰士領袖會面　商討建新政府

阿富汗難民「共用廁所、沒冷氣」擠爆卡達基地　撤離一度中斷6小時

阿富汗總統兒「不甩老爸逃亡」！在美當教授　爽住別墅悠閒逛街

壽命將盡？韓前總統全斗煥罹患「多發性骨髓瘤」　被控虐殺光州人民

不只亂咬金牌！　名古屋市長被爆多張癡漢形象照片

154隻走私貓已安樂死！　羅智強震驚：20分鐘前才向蔡英文請命

金曲／Lulu被抓包主持前「偷滑手機」　遭調侃紅毯戰服…俏皮回應

裝修房屋拆壁紙！他驚見牆上46年前「時空詩」　結局超催淚

金曲獎／HUSH「白西裝披及地長紗」全場最美！　鼓鼓蹲地舉動暖炸

走私154貓全遭安樂！網掀論戰「那麼可愛不能死」他點出隱藏危機

優人神鼓「擊浪」揭序幕　杉原海水浴場24日開放

阿富汗總統「逃亡細節」曝光！只穿身上衣服　倉皇出逃

美、俄針對「北韓核武」協商！今陸續抵達首爾　預計與南韓對話

金曲獎／紅毯驚見「口罩天菜男」！神顏值霸氣登場　網暴動：也太帥

航海王長榮點出塞港三大主因　航班準點率低「運價再創新高！」

國際熱門新聞

大兵變奶爸　懷擁阿富汗嬰兒安撫

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

OnlyFans宣布禁止色情！老司機集體崩潰

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

美懸賞1.4億！塔利班頭號通緝犯現身

格陵蘭冰蓋頂部　第一次出現降雨

北韓內務首領下場慘！漏接金正恩電話慘死

監獄SOD！男囚熱吻女警　激情偷拍外流

美國C-17塞滿阿富汗人撤離！　正確人數曝光

影／女記者問「是否接受女性執政」　塔利班竟當場笑噴

父母「穿過鐵絲網」拋嬰兒　美軍曝最新下落

賓拉登曾警告　拜登會讓美國陷危機

印度批准全球首款DNA疫苗！可有效對抗Delta

更多熱門

相關新聞

馬琳因傷退出東奧看轉播很生氣

馬琳因傷退出東奧看轉播很生氣

2016年里約奧運羽球女單金牌的西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），5月因為左膝受傷退出東奧，而他心情複雜看了東京奧運後表示，「我對自己感到生氣和難過，我的運氣太差了。」不過努力復健的他已經恢復訓練，目標放在12月的世錦賽再創紀錄。

依瑟儂父親因確診正在醫院治療

依瑟儂父親因確診正在醫院治療

日本混血正妹「救了金牌選手」　IG曝光爆紅

日本混血正妹「救了金牌選手」　IG曝光爆紅

廟口夜市手心之狼落網　偷摸她美臀稱不小心揮到

廟口夜市手心之狼落網　偷摸她美臀稱不小心揮到

師揪3少看A片再亂咬　求輕判哭了：我有戀童癖

師揪3少看A片再亂咬　求輕判哭了：我有戀童癖

關鍵字：

河村隆之性騷擾年輕女性名古屋東奧金牌伊藤美來後藤希友

讀者迴響

熱門新聞

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

內行人才知！她曝全聯10大隱藏美食

獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

獨／新手媽副乳腫脹！醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

妹子聽「鋼鐵大公司」全撲上！內行曝：月領80K不加班

走私千萬喵星人　俄羅斯藍貓+布偶貓250隻超可愛

全國二級警戒延長至9/6　雙北評估降為「中風險區」

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

24H「建宏牛肉麵」驚爆回歸　地點曝光了

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

更多

最夯影音

更多
許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...
阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面