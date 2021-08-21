南韓mRNA疫苗荒！獲羅馬尼亞「人道救援」捐贈45萬劑莫德納

▲南韓獲得羅馬尼亞捐贈45萬劑莫德納疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前莫德納總公司曾透露，新冠疫苗因實驗室等問題造成生產時程延後，這導致南韓防疫當局不得不改變接種計畫，將莫德納疫苗第1劑與第2劑的接種間隔從4周延長至6周。對此，羅馬尼亞政府日前宣布，基於人道救援立場，將援助南韓即將過期的45萬劑莫德納疫苗。

根據羅馬尼亞國營通訊社《Agerpres》今（21）日報導，羅馬尼亞政府於19日正式通過決議案，同意向南韓捐出即將過期的45萬劑莫德納疫苗，此次捐贈乃是基於「人道主義」立場。羅馬尼亞衛生部表示，將會視南韓政府的情況，確定具體疫苗輸送方案。

報導指出，其實羅馬利亞8月初就宣布將向突尼西亞、埃及、阿爾巴尼亞、越南捐贈130萬劑阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，而7月也向摩爾多瓦、喬治亞捐出10萬劑AZ疫苗。

《韓聯社》在報導中表示，南韓不久前獲得美國捐贈141萬3千劑嬌生疫苗，用於提供南韓預備役軍人接種，而先前透過與以色列簽署的疫苗交換協議，獲取購買即期的78萬2千劑輝瑞（BNT）疫苗，預計9至11月將向以色列返還相同數量疫苗。南韓跨政府部門疫苗採購專案小組表示，羅馬尼亞目前也是疫苗交換計畫的交涉對象。

根據韓媒《Insight》，原本莫德納總公司向南韓政府承諾，將於8月到貨850萬劑疫苗，卻因生產時出現問題而被迫延後，導致實際的到貨量大減，南韓防疫當局調整2劑接種間隔從4周延長至6周。最後，南韓派遣代表團前往美國麻州項莫德納總公司催貨，獲得莫德納誠意致歉，不過具體到貨時程仍未出爐。

►接種輝瑞得到「急性血癌」！21歲男發燒就醫才知 父怒：他很健康

►宣告放棄？南韓政府考慮「與新冠病毒共存」：集中重症與死亡率

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast