監獄上演SOD！男囚犯「摟腰熱吻」女獄警　激情偷拍外流

▲霍格熱吻女警偷拍畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／bigjblog）



記者張方瑀／綜合報導

英國蘇格蘭一所監獄日前傳出偷拍事件，一名囚犯在女獄警未察覺的狀況下，用偷偷帶進監獄內的智慧型手機，錄下兩人激吻的畫面，但女警在影片曝光前就已離職，該名囚犯也早在上個月就已出獄。

根據《每日郵報》報導，關押在蘇格蘭艾迪威爾監獄（HMP Addiewell）的囚犯霍格（Kevin Hogg）因交通案件被判3年，結果他竟在坐牢期間用手機違法偷拍。

從曝光的影片可以看到，他先是將違禁的手機放置好後，轉身喝了幾口水，接著20多歲的女獄警就開門進來，兩人就直接熱烈的擁吻起來，接著獄警向霍格說了幾句話就離開了房間。

▲▼霍格將女警拉進門內熱吻。（圖／翻攝自YouTube／bigjblog）



知情人士透露，女警得知有這段畫面存在之後，受不了曝光的壓力就在上個星期辭職；而這段影片似乎是在好幾個星期前拍攝，直到近日才曝光，因為霍格已經在上個月就出獄。他們一開始認為霍格偷拍影片是為了要敲詐，但最後認為他應該只是想要炫耀。

有人認為，女警看起來像是被脅迫親吻，但另外有人指出，獄房內都有緊急通報按鈕，若她真的是被強吻的話，應該會在第一時間按鈕求救，「所以她跟囚犯的關係應該是出於自願的。」

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