阿富汗政府軍「奪回3地」　最新畫面曝光！傳塔利班60戰士死傷

▲依據推特帳號「Panjshir Province」消息，阿富汗反塔利班組織已奪回巴格蘭省的巴努。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／編譯

阿富汗反塔利班組織宣稱，當地部隊20日奪回首都喀布爾以北的3個地區，也就是巴格蘭省（Baghlan）的普萊赫薩（Pul-e-Hesar）、德萊薩拉赫（Deh-e-Salah）及巴努（Banu），造成至少60名塔利班戰士死傷。阿富汗國防部長穆哈瑪迪（Bismillah Mohammadi）用波斯語寫道，這3個地方已經被奪回，「反抗力量仍然存在」。

مقاومت علیه طالبان تروریست بر هر یک ما فرض است #ولسوالی های پل حصار، ده صلاح و بنو در بغلان به تصرف نیروهای مقاومت مردمی درآمده است.

مقاومت هنوز زنده است. — General Bismillah Mohammadi (@Muham_madi1) August 20, 2021

每日郵報引述推特帳號「Panjshir Province」此前披露的消息，目前普萊赫薩已從塔利班手中奪回，德萊薩拉赫、巴努地區正在激戰當中，塔利班死傷慘重。伊朗國際組織資深成員索羅什（Tajuden Soroush）指出，依據前阿富汗政府官員的說法，地方反抗部隊先奪回巴努、普萊赫薩，「大約有60名塔利班武裝份子死傷」，接著朝德萊薩拉赫推進後占領該地。

然而依據新聞周刊（Newsweek）的報導，有不同消息指出，因為當地局勢一直在變化，德萊薩拉赫並沒有被拿下。另有報導指出，巴格蘭省安達拉伯地區（Andarab）也是阿富汗反塔利班部隊的目標之一，甚至有消息稱，安達拉伯地區已被奪回。

此前，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）證實，阿富汗反塔利班組織是由副總統沙雷（Amrullah Saleh）以及知名已故反塔利班戰士之子馬蘇德（Ahmad Massoud）所領軍。

▼馬蘇德呼籲美國及西方國家伸出援手，提供武器與彈藥。（圖／路透）

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