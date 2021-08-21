賓拉登曾下令禁殺拜登　信函曝「讓他當總統」：美國將陷入危機

▲蓋達組織已故首腦賓拉登（Osama bin Laden，左）多年前曾要組織別殺拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

隨著美軍撤離阿富汗、塔利班接管當地之際，蓋達組織已故首腦賓拉登（Osama bin Laden）當年對拜登的評價再度浮出水面。在2010年5月一封信中，賓拉登曾計畫暗殺時任美國總統歐巴馬，但禁止組織成員攻擊時任副總統拜登，因為他認為，假若歐巴馬遭遇不測，拜登接任總統後，將使得美國陷入危機當中。

綜合紐約郵報、太陽報報導，這封信件上頭的日期標註2010年5月，直到2011年5月2日這天，美軍突襲賓拉登位在巴基斯坦的藏身處，擊斃賓拉登、他的家人及保鑣後，這封信才在一批文件中被發現。而信件內容在2012年首度對外曝光。

在這封信當中，賓拉登寫道，組織成員應該要把注意力放在時任總統歐巴馬身上，要追蹤鎖定歐巴馬和時任中情局長彼得雷烏斯（David Petraeus）所搭乘的飛機。

賓拉登指出，之所以要鎖定歐巴馬是因為他是美國領導人，在殺了歐巴馬之後，依照美國慣例，會由時任副總統拜登接手統治美國，「而拜登對接任總統這件事完全沒有準備，這將會讓美國陷入危機。」而鎖定彼得雷烏斯的原因，是因為一旦他斃命，將會改變阿富汗戰爭的方向。

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