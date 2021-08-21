影／塔利班血腥暴行曝！夫妻車上擺國旗遭毆打強擄　男子行蹤成謎

▲喀布爾民眾在獨立紀念日持阿富汗國旗向塔利班抗議示威。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

塔利班組織（神學士，Taliban）僅耗時2周便成功佔領阿富汗首都喀布爾，並於19日宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國，不過該日原本就是「阿富汗獨立紀念日」，是慶祝阿富汗人民1919年打敗英國的第3次入侵，因此民眾選擇揮舞阿富汗黑、紅、綠三色國旗的方式，作為抗議塔利班的行動，然而卻慘遭塔利班暴力虐待。

根據外媒《India Today》、《India com》報導，自從阿富汗境內過半領土淪於塔利班之守候，社群網路上流傳許多暴力影片，包括警察局長慘遭塔利班亂槍掃射致死，以及民眾手持代表阿富汗前政府的國旗，卻因此慘遭塔利班以暴力手段攆下車、綑綁、毆打的片段，野蠻殘忍行徑讓全球網友咋舌。

A man carrying the Afghan national flag under the windshield of his car was arrested by the #Taliban pic.twitter.com/zQ3WXh1ldW — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 20, 2021

在推特的一段影片中，塔利班成員在路邊看到一輛黑色轎車的擋風玻璃上懸掛阿富汗國旗，因此不滿地強開車門、從擋風玻璃上扯掉國旗，並將車上的一對夫妻攆下車，一群人強押著男子，拖行至米白色的吉普車上捆綁雙手毆打虐待，之後疑似塔利班軍車車隊從旁駛過，男子被帶上車後便不知去向、生死未卜，無法確定其事發地點。

More than a dozen videos have been posted on social media from different places which shows that #Taliban beat up the Afghans who carried the #Afghan National Flag . #Afghanistan #Talibans pic.twitter.com/uGxcOkkdBU — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 20, 2021

在該推特帳戶的另一段28秒鐘的影片，則可以看到塔利班成員在街頭持槍毆打揮舞阿富汗國旗的民眾。據悉，在過去幾天內，數百名阿富汗人一直舉行抗議塔利班的示威活動，在8月19日的第102周年獨立紀念日，也有數名抗民眾在街頭舉著巨幅國旗遊行，甚至喀布爾的當地人將知名廣場上的塔利班旗撤下，換成阿富汗國旗。

Afghans parade national flag as protests against Taliban spread to Kabul pic.twitter.com/FQD5jFolE8 — The Sun (@TheSun) August 19, 2021

在諸多事件中，塔利班成員向反對群眾公然持槍開火，造成許多民眾死傷，賈拉拉巴德市3名示威群眾慘遭塔利班打死。網友對此紛紛痛批，「為何敢對自己國家的同胞這麼殘忍？」

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