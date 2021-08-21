阿富汗逃亡實景曝！持英國護照擠3天仍被擋　上不了機絕望苦等救援

▲喀布爾機場外圍仍擠滿人潮，他們被催淚彈攻擊、遭軍人武力逼退，卻不願放棄逃離的機會。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

阿富汗喀布爾機場外圍，如今仍擠滿各國公民與曾為西方國家工作的阿富汗人士，希望能盡快撤離。機場附近一座由英軍鎮守的建築物外，也有一群人正在揮舞著手中的英國護照，希望能進入建築物獲得庇護，並跟隨英軍一同撤離。然而即使這些英國公民已獲得大使館的許可文件，他們依舊被阿富汗保全擋在門外。

據BBC報導，幾個月前，原本在倫敦開Uber的原本在倫敦開Uber的赫曼罕（Helmand Khan），帶著2名年幼的兒子來到阿富汗探親，豈料卻在阿富汗遇上政變，導致他有家歸不得。他在BBC的採訪中秀出英國護照表示，「我過去3天都在想辦法進去（建築物），卻不得而入。」

曾為英軍擔任翻譯員的阿富汗人卡利德（Khalid）則指出，他一大早就帶著妻兒來到英軍這裡，因為他們很擔心2週前才剛出生的兒子會被殺死，「我在過來的途中還被塔利班鞭打」。現場還有一個年輕女孩害怕地告訴記者，她不是英國公民，也不曾為英軍服務，不過曾在外國籃球隊打球的她，擔心被塔利班報復，因此前來求救。

▲英軍正積極協助其公民撤離，但仍有許多人求救無門。（圖／路透）

BBC指出，英軍所在的建築物外如今已擠滿人潮，有成千上萬的人都在苦等進入建築物和一同撤離的機會，導致英軍不得不時不時對空鳴槍控制秩序。建築物附近的喀布爾機場狀況也十分混亂，喀布爾機場的入口已被美軍接管，而通往喀布爾機場的主要道路也被塔利班設置了哨站，各方都在努力驅趕人潮、維持秩序。

儘管塔利班一再聲稱他們不會對曾為外國政府工作的人民展開報復，但人們還是感到害怕。不過，這種恐懼的氛圍僅籠罩在喀布爾機場外圍，因為喀布爾其他區域彷若處於一個平行世界。

其他區域的商店、餐廳已逐漸恢復營業，儘管街上的人潮不多，但也不乏女性的身影。一名計程車司機告訴BBC，他之前曾載過一批塔利班，還在車內播放了音樂，「他們什麼也沒說，可以看見他們的管制已不像之前那麼嚴厲了」。

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