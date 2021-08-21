塔利班五種語言官網突消失　WhatsApp群組也遭刪除

▲塔利班經營的官方網站昨日在網路上無預警消失。圖為塔利班組織19日在首都喀布爾巡邏時展現他們的旗幟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

阿富汗極端組織塔利班（Taliban，或譯神學士）的官方網站在昨（20）日晚間無預警從網路上消失，目前尚不清楚網站不能使用的原因。塔利班上週發動閃電攻勢，攻陷阿富汗首都喀布爾，時隔20年重新掌權。

這項消息率先由《華盛頓郵報》（The Washington Post）披露，目前尚不清楚是有技術上的問題還是有其他原因。塔利班官方的5個網站都以普什圖語（Pashto）、達利語（Dari）、阿拉伯語、烏爾都語（Urdu）和英語5種語言在營運，用以向阿富汗境內外的人們傳遞組織相關信息。

美國國家廣播公司（NBC）報導，根據公開資訊顯示，這些網站都是採用網路基礎設施暨網站安全公司CloudFlare提供的服務，唯CloudFlare尚未針對此事回覆媒體詢問。

另外據ABC News報導，專門追蹤網路極端主義的非政府組織SITE Intelligence Group的創始人麗塔（Rita Katz）稱，加密即時通訊應用程式WhatsApp同樣在週五刪除了一些屬於塔利班組織的群組。