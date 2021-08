塔利班攻入監獄！英囚犯「腳踩拖鞋」狂逃　他曝：一路都是鮮血

▲塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合報導

英國一名退役士兵去年因在阿富汗境內違法販賣酒精,被關押在首都喀布爾的監獄。塔利班(Taliban )日前攻入喀布爾時,監獄外爆發槍戰,他幸運逃過一劫後穿著夾腳拖跟背心,越過滿是血跡的道路,最後在英軍的協助下順利搭機返國。

根據《太陽報》報導,現年56歲的卡麥隆(Ian Cameron)曾在英國皇家憲兵隊服役24年,但他在近年3月因違法在阿富汗境內賣酒,所以被當局判處5年有期徒刑,就關押在喀布爾機場北邊卡薩巴(Qasaba)地區的監獄內。結果塔利班15日進攻喀布爾時,直接在監獄外爆發槍戰,卡麥隆指出,「每個拿槍的人都高喊著『真主至大』(Allahu Akbar)當我們試圖想要跑出去時,子彈就瘋狂地打在旁邊的牆壁上。」

