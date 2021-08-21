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日狼男站務員「女廁藏攝影機」偷拍！5個月後被抓包　隔日惱羞自殺

▲▼東京地下鐵。（圖／路透）

▲該名站務人員坦承犯行後隔日，便被發現自殺身亡。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京地下鐵20日傳出，一名被查出涉嫌在地下鐵女廁內安裝偷拍攝影機的20多歲站務人員自殺身亡。據悉，該名工作人員死亡前一天才剛向公司坦承安裝攝影機一事，怎知隔日就傳出輕生消息。

根據《朝日新聞》報導，這名20多歲的男性原先任職於東京地下鐵，在有樂町線、副都心線的成增站擔任站務人員。該站3月12日曾被發現有人在女廁隔間門板內側的告示板上安裝偷拍攝影機，站務人員接獲通報後，立即報警處理。

在經過5個多月的調查後，東京地下鐵本（8）月18日在進行社內調查時，該名男性站務人員才坦承犯行。然而誰都沒想到，才過了一天，19日就傳出該名男子死亡的消息。根據東京地下鐵表示，初步判定為自殺。

事實上，早在發現女廁內出現偷拍攝影機時，東京地下鐵就曾經承諾，將全面檢查全站的廁所，確定並無異常，以防類似事件再度發生。

根據《讀賣新聞》報導，東京地下鐵發表聲明稱，「在站內發生偷拍行為，嚴重損害乘客們的信任，我司深感抱歉。未來將會徹底加強對於員工的指導，並採取措施以防同樣事件再度發生。」

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