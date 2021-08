自拍照露餡！黃蜂19歲超級新秀戀愛中　女友是32歲IG辣模

▲博爾被爆和32歲辣模在一起。(左圖/翻攝自IG,右圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

黃蜂超級新秀控衛「球小弟」博爾(LaMelo Ball)在菜鳥年表現亮眼,在季末風光獲得年度最佳新人獎項。依據外媒消息,年僅19歲的他正在和32歲IG女模特兒蒙塔娜(Ana Montana)交往中。

BSO報導,早在上個賽季,蒙塔娜就被拍到和博爾的友人共同現身黃蜂主場看球,從那時開始,蒙塔娜與博爾談戀愛的傳聞就已出現。到了今年5月,蒙塔娜PO出在夏洛特上城區一處陽台拍攝的自拍照,但經比對,場景與博爾新買的房子極為相似。

So since everyone had a problem with what Brittany Renner did to Pj Washington.. let’s talk about Lamelo Ball and his grandma Ana Montana.. because that woman is 32 and he’s 19? That’s not predatory to y’all? Call it out. pic.twitter.com/fsXbo490oU