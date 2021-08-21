緊張刺激！長賜號返航又經「蘇伊士運河」　26名專家牽2艘拖船護航

▲長賜號20日駛過埃及伊斯梅利亞（Ismailia）段的蘇伊士運河。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

我國長榮海運所屬的長賜號（Ever Given）貨輪今年3月航行至埃及蘇伊士運河時，船身因為強風吹拂導致傾斜，造成運河堵塞至少6天，全球航運貿易因此大亂，不過隨著後續的處理程序，長賜號也已經順利前往歐洲卸貨完成，目前踏上返航亞洲的回程上。蘇伊士運河管理局（SCA）於昨（20）日在推特發文證實這項消息。

綜合外媒報導，蘇伊士運河管理局於台灣時間20日晚間11時發表一系列推文與影片，證實目前長賜號20日在回程上透過2艘拖船與多名資深專業引航員的幫助下，已順利由北至南通過長達193公里的蘇伊士運河，當時共有26艘船由同個方向航行，而從南至北的方向也有36艘船。

蘇伊士運河管理局表示，該條運河是連結地球東方與西方最短、最快、且最便捷的航道。英媒《BBC》指出，長賜號已分別前往荷蘭鹿特丹、英國菲利斯杜、德國漢堡等港口卸下1萬8300個貨櫃，完成任務後將前往中國。