第一天就達標！網紅募資2億　包2架機、僱傭兵救阿富汗人

▲美國網紅募資協助阿富汗難民撤離，截至目前為止，活動已募得643萬美元。（圖／翻攝自Go Fund Me官網）

記者葉睿涵／綜合報導

塔利班拿下阿富汗至今已近1週，然而喀布爾仍有不少爭相離國的民眾持續湧入機場。為了幫助這些難民逃亡，美國網紅馬卡斯（Tommy Marcus）在群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）發起眾籌計劃，短短1天就募得624萬美元（約新台幣1億7490萬元），足以租賃多架飛機與聘僱傭兵，協助逾300人逃離。

綜合外媒報導，在Instagram上擁有超過77萬粉絲的馬卡斯，是一名迷因藝術家、退役軍官和前共和黨員。他18日在「資助我」平台上發起「起飛：阿富汗緊急救援行動」，希望可以募款租下幾架飛機協助阿富汗難民撤離，並聘僱傭兵保護他們的安全。

馬卡斯在募款頁面聲稱，他已在喀布爾與人道主義援助團體、退伍軍人和社會活動家一同策劃好救援行動，若募款達標，那他們就有能力資助至少300名阿富汗難民緊急撤離。他也強調，許多迫不及待要逃離阿富汗的人民，曾擔任人權律師、記者、翻譯員等工作，一旦他們被塔利班捕獲，就會面臨被處決的風險。

▲馬卡斯擔心塔利班拿下阿富汗後會迫害當地的難民。（圖／達志影像／美聯社）

一開始，馬卡斯只想要籌募55萬美元（約新台幣1540萬元），為2架往返喀布爾的飛機提供燃料，但由於群眾積極捐款，僅80分鐘就達成了這個目標，因此馬卡斯不斷提高金額，希望能營救更多難民。24小時後，這個募款活動獲得了10萬人捐助，共籌得624萬美元，是原目標的10倍之多。

馬卡斯後來解釋，這筆金額將交給北卡州一群美國退役軍官和前情報官創辦的私人軍事服務公司「Raven Advisory」，並由該公司負責與美軍聯繫，獲得執行任務的許可，並租賃飛機、聘僱機組人員及傭兵，來撤離阿富汗難民。他也表示，所有要登上班機的阿富汗人必須持有身份證明與接受審查，但這項救援行動是不收費的。

儘管這項聲勢浩大的救援行動募資順利，但在執行面卻遇到許多問題。美國難民和移民委員會認為，阿富汗人入境美國可能會面臨簽證問題，而非營利組織「No One Left behind」則表示，難民是否能順利通過塔利班的哨站是最大的問題。就連美國國務院也指出，「我們讚賞人們為支援阿富汗難民所做出的努力，但我們無法證實這些努力是否有效。」

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