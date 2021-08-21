美國大兵變奶爸！懷擁阿富汗嬰兒「面露慈笑」安撫　暖哭萬名網友

記者張方瑀／綜合報導

塔利班組織（神學士，Taliban）奪下阿富汗政權後，許多人急著搭機逃離，許多父母在不得已的情況下，選擇將孩子傳過鐵絲網，希望能跟著英美軍隊離開。美國海軍陸戰隊就在臉書po出一張大兵將嬰兒抱在懷裡安撫的照片，目前不清楚孩子的父母人在何處。

▲美國大兵變奶爸。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Marine Corps）



▲士兵分送飲用水給孩子。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Marine Corps）



喀布爾機場一片混亂，許多阿富汗父母不顧自身安危，直接將孩子抱過圍牆，交給在外國士兵，希望能讓孩子逃離這裡，這也讓許多士兵成為照顧孩子們的臨時保母。美國海軍陸戰隊（U.S. Marine Corps）就在臉書po出一張照片，照片中的美國士兵蹲在牆邊，手中正抱著一名還在襁褓中的嬰兒。

▲美國士兵協助孩子喝水。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Marine Corps）



另一組照片則是陸戰隊士兵在喀布爾機場內，協助遞送飲用水給孩子們；英國《天空新聞》則拍到一段，英國軍隊在機場外將一名躺在小床內的嬰兒抱回基地內，他的同袍則協助嬰兒的家人撤離到機場內。

Afghanistan: British soldiers rush to aid baby in blistering heat at Kabul airport https://t.co/kJqrHb7LJ2 — Sky News (@SkyNews) August 20, 2021

許多網友紛紛留言表示，「士兵看著孩子的表情是如此溫暖」、「這幾張照片真的讓我熱淚盈眶」、「希望這裡的每一個人都能平安回家」、「我真的替這些士兵感到驕傲」。

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