美國大兵變奶爸！懷擁阿富汗嬰兒「面露慈笑」安撫　暖哭萬名網友

記者張方瑀/綜合報導

塔利班組織(神學士,Taliban)奪下阿富汗政權後,許多人急著搭機逃離,許多父母在不得已的情況下,選擇將孩子傳過鐵絲網,希望能跟著英美軍隊離開。美國海軍陸戰隊就在臉書po出一張大兵將嬰兒抱在懷裡安撫的照片,目前不清楚孩子的父母人在何處。

▲美國大兵變奶爸。(圖/翻攝自Facebook/U.S. Marine Corps)



▲士兵分送飲用水給孩子。(圖/翻攝自Facebook/U.S. Marine Corps)



喀布爾機場一片混亂,許多阿富汗父母不顧自身安危,直接將孩子抱過圍牆,交給在外國士兵,希望能讓孩子逃離這裡,這也讓許多士兵成為照顧孩子們的臨時保母。美國海軍陸戰隊(U.S. Marine Corps)就在臉書po出一張照片,照片中的美國士兵蹲在牆邊,手中正抱著一名還在襁褓中的嬰兒。

▲美國士兵協助孩子喝水。(圖/翻攝自Facebook/U.S. Marine Corps)



另一組照片則是陸戰隊士兵在喀布爾機場內,協助遞送飲用水給孩子們;英國《天空新聞》則拍到一段,英國軍隊在機場外將一名躺在小床內的嬰兒抱回基地內,他的同袍則協助嬰兒的家人撤離到機場內。

Afghanistan: British soldiers rush to aid baby in blistering heat at Kabul airport https://t.co/kJqrHb7LJ2