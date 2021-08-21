影／女記者問「是否接受女性執政」　塔利班當場無語笑噴：不錄了

Taliban collapses with laughter as journalist asks if they would be willing to accept democratic governance that voted in female politicians - and then tells camera to stop filming. “It made me laugh” he says.pic.twitter.com/km0s1Lkzx5 — David Patrikarakos (@dpatrikarakos) August 17, 2021

記者王佩翊／編譯

塔利班攻陷阿富汗首都喀布爾，19日更是宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國，然而塔利班上台後，雖然一再強調會尊重女權，然而外界仍然對其說法感到質疑。近日有一段塔利班組織接受採訪的片段流出，只見影片中有女記者問到塔利班高層是否接受女性進入政壇，但對方竟當場爆笑，甚至還直呼，「不錄了！不錄了！笑死我了！」

▲塔利班面對女記者的提問，毫不掩飾地發出訕笑。（圖／翻攝自推特）



女記者默曼第（Nadia Momand）先前曾在Vice新聞擔任記者，她一年前授命前往塔利班組織總部採訪，並在那裡進行整整5天的貼身採訪。然而在某段訪問中，她向塔利班高層詢問，未來是否會在民主制度下保留婦女的權利時，其中一名塔利班份子表示，「權利必須遵守伊斯蘭教法。」也就是說伊斯蘭教法凌駕於所有權利之上。

隨後默曼第不死心地問道，「那麼你們未來是否有可能接受女性擔任政治人物，並由她來領導政府組織？」這時對方竟突然開始大笑，甚至還語帶調侃地摀著臉說，「你真的是要笑死我了。」彷彿由女性執政是一件多麼荒唐的事一般。

如今塔利班掌控阿富汗，該段影片又再度被翻出來。儘管塔利班一再對外宣稱會尊重女權，然而光是從這段採訪影片中就可以看到，不尊重女性的觀念早已根深蒂固在塔利班人士心中，讓外界不禁對阿富汗未來的女權議題抱持悲觀態度。

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