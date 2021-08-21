美國懸賞1.4億！塔利班「頭號通緝犯」現身街頭　居民熱情歡呼迎接

Meet Khalil Haqqani a “most wanted” Terrorist by US, with $5 million reward on his head.



Here he is today taking a stroll in the new Kabul under Taliban, as America scrambles to leave #Afghanistan: pic.twitter.com/0eCIs1nEsj — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 20, 2021

記者吳美依／綜合外電報導

美國頭號通緝犯哈卡尼（Khalil al-Rahman Haqqani）曾替塔利班、蓋達組織籌措資金，因此遭懸賞500萬美金（約新台幣1.4億元），20日卻大方現身阿富汗首都喀布爾（Kabul）街頭，接受人民的熱情歡呼，側拍影片在社群媒體上流傳；消息指出，他也將接手掌管喀布爾的維安事宜，引發蓋達組織捲土重來的擔憂。

▲哈卡尼（Khalil al-Rahman Haqqani）現身喀布爾街頭，受到民眾歡呼迎接。（圖／翻攝Twitter@Joyce_Karam）



影片中，哈卡尼被大批仰慕民眾簇擁，接受歡呼，稍後武裝護衛隊護送之下前往當地最大的清真寺，帶領人們替塔利班戰士祈禱。他說，「我們在阿富汗的首要任務就是安全。如果沒有安全，就沒有生命。我們將會提供安全保障，並且為男性和女性提供經濟、貿易及教育的機會。不會有任何歧視。」語畢，現場立刻響起歡呼。

▲哈卡尼在清真寺內向民眾發表談話，身邊圍繞武裝護衛隊。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

哈卡尼曾前往世界各地會見塔利班贊助者，被目擊出現在波斯灣、南亞及東亞國家，也與蓋達組織的軍事行動有所關連。他被指控「參與、資助、規畫、促進、準備及交辦」塔利班的活動，2011年2月遭美國財政部列入全球恐怖份子名單，並且懸賞500萬元美金。其家族在塔利班崛起過程扮演重要角色，許多人同時名列美國和聯合國恐怖份子名單。

儘管塔利班和美國展開和平談判時，承諾不再讓阿富汗成為聖戰份子的避風港，但如今據傳已將喀布爾維安事宜交給哈卡尼派系負責。專家擔心，此舉意味著蓋達組織可能重返阿富汗，一名英國情報官員向《美國之音》透露，此事「令人沮喪」，「哈卡尼家族和蓋達組織的關係有著悠久歷史，甚至可說是相互交織的，而且不太可能斬斷」。

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