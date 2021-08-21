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美前次卿勃恩斯將任駐中大使　曾挺台參與WHA

▲▼勃恩斯（Nicholas Burns）。（圖／路透社）

▲勃恩斯（Nicholas Burns）。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電

美國駐中大使懸缺11個月，總統拜登今天提名職業外交官、前次卿勃恩斯出任這個要職。在美中全面競爭時代，勃恩斯主張美國應聯合盟友因應中國挑戰，他也支持台灣國際參與。

拜登（Joe Biden）今天宣布3項駐外大使人事案，其中勃恩斯（Nicholas Burns）獲提名出任美國駐中大使，前芝加哥市長易曼紐（Rahm Emanuel）則獲提名擔任駐日大使。

勃恩斯現年65歲，早在1980年代就踏入美國外交圈，外交資歷相當豐富。他曾在前總統小布希（George W. Bush）時代出任主管政治事務的國務次卿、美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使。在此之前，他曾擔任美國駐希臘大使及國務院發言人。

根據白宮資料，勃恩斯在擔任國務次卿期間，曾與中國政府在多項議題上共事，包括阿富汗、聯合國對伊朗制裁、北韓與美國印太政策等。

白宮指出，勃恩斯目前在阿斯本戰略集團（Aspen Strategy Group）擔任執行長，期間曾組織與中共中央黨校進行政策對話，也有就當今美中關係發言、撰文或進行講授。

美國前駐中大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）去年10月卸職返美，早在今年4月就傳出勃恩斯有望出任駐中大使，但拜登一直等到上任滿7個月的今天，才正式做宣布。前總統川普（Donald Trump）當時在上任1個多月前，就宣布他的駐中大使人選。

先前美國駐中大使多由政治人物擔任，勃恩斯是少數獲提名出任這個要職的職業外交官。

近年來美中進入全面競爭，關係也因人權、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、智慧財產權、網攻及諜報工作等問題急速惡化。勃恩斯多次公開主張美國應聯合盟友，共同因應中國挑戰。

拜登1月底甫上任之時，勃恩斯就在推特上呼籲，美國與歐盟（EU）應在貿易、人權、5G、民主及香港與台灣未來等議題上，有一致對抗中國的立場。他強調：「我們共同合作會有效益的多。」

由美國、日本、印度及澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）3月12日召開領袖峰會，勃恩斯當時也推文表示，4會員國能在COVID-19疫苗分配、強化區域民主及抑制中國專斷等議題上，擔任領導角色。

勃恩斯也關注台灣議題。去年10月川普染疫，勃恩斯提醒外界中國可能伺機加大施壓台灣力道。他也曾說，他支持美國推動台灣參與世界衛生大會（WHA），但中斷對世界衛生組織（WHO）的金援不是好作法。

勃恩斯在外交圈雖備受敬重，但中國議題近年在美國敏感性高，國會共和黨人近來也強力阻撓拜登重要職位與駐外大使任命案的推進，包括爭議性低的提名，勃恩斯提名案要獲參議院通過，恐要等上好一陣子。

至於美中緊張關係在勃恩斯上任後是否有轉圜可能，在美國所主導國際抗中氛圍仍持續之際，可能性不是沒有，但改變程度恐怕不大。

 

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