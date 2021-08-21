36萬粉男網紅花錢找未成年小弟性交　還拍成影片收藏

▲Dee Kosh在IG發文承認犯罪。（圖／翻攝自Instagram）



記者崔子柔／綜合報導

新加坡男網紅Dee Kosh在YouTube擁有超過36萬訂閱，他涉嫌在2017年至2020年間與4名未滿18歲少年進行性交易，警方還翻出他拍攝的23部性愛影片。

根據新加坡《今日報》報導，Dee Kosh在2017年2月支付2000元新加坡幣（約4萬元台幣）給一名16歲少年，要求對方替他口交，2018年3月至6月間，則付錢給15歲少年進行性交，同年7月支付1000元新加坡幣（約2萬元台幣）給一名17歲少年要求口交，2020年8月則付1000元新加坡幣給另名17歲少年，要求從事性行為。

▲Dee Kosh在2011年開設YouTube頻道後走紅。（圖／翻攝自Instagram）



警方將他逮捕後，在他的住處發現23部性愛影片，有受害者表示，Dee Kosh透過Telegram、Instagram 等社交程式直接發訊息與他聊天。

Dee Kosh 19日在律師陪同下出庭，他被指控與未成年性交、製作淫穢影片等7項罪名，律師要求4週的時間來確認被告指示並準備陳情，將於下月15日再次開庭，Dee Kosh以2萬元新加坡幣（約40萬元台幣）保釋，保釋期間不得與受害者聯繫。