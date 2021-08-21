拜登：美軍撤離阿富汗是「史上最艱鉅空運」行動之一

▲美國總統拜登。（圖／路透社）



文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

美國總統拜登今天指出，他無法擔保緊急自阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場撤離的最後結果，並稱這是有史以來最「艱鉅」空運行動之一。

法新社報導，拜登今天在白宮對全國發表電視演說指出：「這是史上最大規模、最艱鉅的空運行動之一。」

他說：「我無法承諾最終的結果將是如何。」

拜登表示，自8月14日以來，美軍已空運1萬3000人撤離阿富汗，自7月迄今已有1萬8000人離開，還有數千人在美國政府幫助下，搶搭民間包機撤離。