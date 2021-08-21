看到令人痛苦驚悚畫面！拜登：史上最難撤離，讓所有美國人回家

▲拜登說明阿富汗撤離行動。（圖／翻攝自Facebook／The White House）



記者董美琪／綜合報導

美國總統拜登於台灣時間21日凌晨近2點在白宮發表演說，他指出「（阿富汗）這是歷史上規模最大、難度最大的空運之一」、「我無法承諾最終的結果將是如何。」

美軍自14日以來，已從阿富汗撤離1萬3000人，自7月至今累計已有1萬8000人離開，數千人在美國協助下，搭民間包機撤離。

拜登指出，「任何想回家的美國人，我們都會送你回家」，他同時保證，要幫助那些在該國協助美軍的阿富汗人，以及其他可能處於危險中的人，「我們將盡一切努力，為我們的阿富汗盟友、合作夥伴和阿富汗人提供安全疏散。」

拜登還向塔利班表示，「任何對我們部隊的襲擊或對我們在機場運作有干擾的，都將得到迅速而有力的『回應』。」他表示，不能保證最終結果不會有風險，但可以保證，一定會調動一切必要資源撤離。

拜登說，「我們已經看到了令人痛苦的恐慌畫面，人們完全出於絕望而採取行動。你知道，這是完全可以理解的。他們害怕或悲傷，不確定接下來會發生什麼。」另外，他承諾協助北約盟國將人員撤離阿富汗，「我們一起進去，我們一起離開」。

美媒稍早報導，美國撤離飛機已經8小時沒有離開喀布爾，不過目前美國已恢復喀布爾機場「撤離航班」，將持續協助撤離行動。