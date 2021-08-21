北約外長警告塔利班　別讓阿富汗再成「恐怖主義溫床」

▲塔利班武裝分子進駐喀布爾。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者唐佩君布魯塞爾20日專電

北大西洋公約組織成員國外長今天召開特別會議，警告塔利班別讓阿富汗再成為恐怖分子的溫床，不過外長們並未明確表示考慮軍事打擊。

北約（NATO）今天以視訊方式舉行外長特別會議會商阿富汗情勢，會後發出聲明強調當務之急是繼續撤離盟國人民，以及與西方合作的阿富汗人，並感謝承諾接收處於險境的阿富汗人的所有盟國。

聲明同時對塔利班（Taliban）發出警告，表示期望塔利班遵守承諾，確保阿富汗不再成為國際恐怖主義的避風港。部長們一致表示，不會允許恐怖分子再次從阿富汗發出威脅。

美國2001年發生911恐攻事件後，指塔利班政府窩藏蓋達首腦賓拉登（Osama bin Laden），當時的美國總統小布希（George W. Bush）對阿富汗展開「持久自由行動」，北約也參與，目的是防止恐怖分子利用阿富汗襲擊盟國。

2020年美國簽署協議，塔利班同意不讓蓋達組織（Al-Qaeda）或任何其他極端團體在他們掌控的地區行動，換來美國及北約盟國同意，從阿富汗撤離部隊。

但美軍尚未完成撤軍，塔利班就迅速推翻西方支持的阿富汗政府，恐激勵其它聖戰分子，北約憂心塔利班將無視先前承諾。

不過今天北約外長們並未若北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）近日所提，考慮軍事打擊威脅塔利班。

史托騰柏格當時說，如果再次看到恐怖組織試圖計劃及組織對北約盟國的襲擊，「我們有能力從遠處打擊恐怖組織」。

阿富汗民兵組織塔利班8月15日拿下首都喀布爾，恐慌民眾想盡辦法出逃，從15日迄今，至少8000人已撤離阿富汗。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘