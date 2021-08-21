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OnlyFans突宣布「禁止色情內容」！老司機集體崩潰：快借硬碟

▲▼OnlyFans是不少年輕族群喜愛的成人社群平台。（圖／路透）

▲OnlyFans是不少年輕族群喜愛的成人社群平台。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

受到年輕族群喜愛的國外社群平台OnlyFans日前發布重大訊息，宣告自今年10月起將開始禁止會員發布裸露的色情內容，徹底轉向為大眾的創作平台，成為繼Tumblr之後，又一成人網站轉型「淨化」。

根據《彭博社》報導，OnlyFans是除了Pornhub、Tumblr以外，最多成人內容的網站，在全球的註冊用戶已達到1.3億，不過OnlyFans官方近日宣布，將在 10 月開始禁止使用者發佈色情內容，但仍開放部分裸體照片及影片，未來主要會提供用戶上傳健身、搞笑、音樂、烹飪等方面影片，讓平台被更多使用者接納。

▲▼OnlyFans是不少年輕族群喜愛的成人社群平台。（圖／路透）

報導指出，OnlyFans的轉型主要是為了滿足增資案及支付處理機構的要求，因為OnlyFans近期正積極尋找融資贊助，而色情內容恐會引起投資者的疑慮，為了確保平台長期發展，並包容更多用戶和受眾，OnlyFans必須針對上傳策略做出改進。OnlyFans近期也宣佈將推出OnlyTV的服務，招募更多不同風格創作者。

消息一曝光，不少網友紛紛崩潰，「這跟宣布停止營運有什麼不同」、「求硬碟支援」、「又一片淨土淪陷了」、「看來下個平台要出來了」、「裸體不色情，是要大衛雕像嗎」、「想想tumblr....瞬間被棄守」、「原來印度神童又一次預言九月之後世界的災難」、「Only fan不情色還算only fan嗎」、「似乎這品牌半年後就會失蹤於大家眼前了」。

▲▼OnlyFans是不少年輕族群喜愛的成人社群平台。（圖／路透）

據了解，OnlyFans創立於2016年，是一個總部位於英國倫敦的社群媒體，創作者建立一個付費訂閱內容服務，與訂閱者進行互動，訂閱者透過每月付費方式追蹤和觀賞其訂閱內容，在成人產業中相當受歡迎，也因此，OnlyFans成為許多色情創作者的收入來源之一，如今政策改變，恐會衝擊不少依賴OnlyFans的創作者。

事實上，另一輕部落格社群網路平台部落格Tumblr也曾在2018宣布禁止所有的色情內容，當時Tumblr首席執行長傑夫（Jeff D’Onofrio）表示，隨著網站的發展，公司對於不同年齡的族群、人口統計資料、文化與思維模式也有更多責任，決定刪除全面的成人內容，導致短短2個月內流失了近30%的網路流量、逾1.51億人次。
 

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