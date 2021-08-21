格陵蘭冰蓋最頂部「史上第一次下雨」 　70億噸水沖刷…加速融化

▲格陵蘭冰蓋頂峰處的觀測站營地。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

世界第一大島格陵蘭大部分土地位於北極圈內，且島上八成面積長年被冰雪覆蓋，不過上週在格陵蘭冰蓋最頂端的一處觀測站，竟首次出現「降雨」事件，是有紀錄以來前所未有的罕見情況。

根據NBC報導，科學家證實格陵蘭冰蓋頂部的「頂峰觀測站」（Summit Station）14日首次觀測到降雨。根據國家冰雪數據中心的紀錄，這個位於北極圈內的研究站，過去10曾出現3次氣溫高於冰點的情形，但這次是首次發生降雨。

近期全球氣候異常溫暖加深人們對氣候變遷的憂心；人們擔心如果北極冰層融化，將加速全球海平面上升。格陵蘭島7月下旬才剛經歷大範圍融冰現象，而此次罕見降雨，又導致冰蓋頂部和東南沿海大量冰層消融。

根據觀測數據，從當地時間14日清晨5時起，位於海拔約3216公尺的「頂峰站」觀測到氣溫升高至超過攝氏零度。國家冰雪數據中心估計，在3天時間內，冰蓋上約降下70億噸的雨水，影響超過87萬平方公里面積的冰蓋。

科學家們認為，如果格陵蘭島冰蓋完全融化，全球海平面可能上升高達6公尺，將導致上海、阿姆斯特丹和紐約等沿海低窪城市被淹沒。

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