做得太慢太少　「北約應對阿富汗危機」廣受抨擊

▲阿富汗危機讓北約也飽受批評。（圖／達志影像／美聯社）



中央社喀布爾20日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）官員今天表示，自從塔利班攻下阿富汗首都喀布爾以來，已有超過1萬8000人撤離，試圖為西方應對這場危機的方式提出辯護。

不願具名的官員告訴路透社，成千上萬想要逃離阿富汗的絕望民眾依舊聚集在機場，雖然塔利班已經呼籲沒有合法旅行文件的民眾回家。

在美國和他國部隊即將完成撤退行動的情況下，塔利班攻下阿富汗全境的速度之快，即連他們的領導人都感到意外，也導致許多地方陷入權力真空。

隨著阿富汗目前混亂與絕望的影像流傳到世界各地，北約與西方強權遭到的抨擊更甚。

社群媒體上流傳著一幕畫面，一名小女孩被高舉過機場圍牆，交給另一邊的美國大兵。

▲拜登因為阿富汗撤軍行動飽受批評。（圖／路透）



美國總統拜登計畫在當地時間下午1時（格林威治時間下午5時）針對撤離行動發言。拜登的撤軍行動同樣飽受抨擊。

英國媒體則報導，英國情報首長恐會因為消息不靈通而被質問。阿富汗政權瓦解時，多名英國官員還在度假。英國外相拉布（Dominic Raab）對這場危機的最初回應也遭到批評。

除此之外，德國與澳洲政府也面臨呼聲，要求他們更加盡力，以加速撤離公民和處境危險的阿富汗人。

七大工業國集團（G7）外交部長19日敦促國際社會採取一致行動，以防阿富汗危機升高。

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