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台灣人住阿富汗客棧！時光凍結200年前　大堂播「A片」看完陷沉思

▲▼阿富汗蘊藏1至3兆美元的礦產，若塔利班順利開採，將轉變該國的經濟前景。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗某些地方，時光還凍結在200年前。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

遭到極端組織塔利班攻陷的阿富汗，對於台灣人來說是一個神祕國度，很少有人前往，筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航，在新聞節目《突發琪想》上，分享了20年前朋友入駐阿富汗客棧的經驗，甚至還在大堂之上播「A片」，不過看完之後竟然陷入沉思。

周偉航指出，20年前他前往伊朗與阿富汗邊境的時候，其中有一位朋友成功進入了阿富汗，連上網路之後用MSN跟他們回報，正入住在阿富汗的一處客棧。

周偉航疑惑，「什麼客棧？ Guest house 、民宿嗎？ 」朋友回答他，「你沒看過《臥虎藏龍》嗎？下面有店小二跑來跑去，上面有木頭廂房，感覺就會有人拔劍出來砍人的那種客棧」。

▲▼阿富汗的客棧還凍結在200年前。（圖／翻攝自YouTube／突發琪想）

▲周偉航形容，阿富汗的客棧感覺就是會有人拔劍出來砍人的那種。（圖／翻攝自YouTube／突發琪想）

周偉航說，感覺阿富汗的客棧還凍結在200年前，當地可以用美金交易，但是也用貴金屬交易，因為政府形同虛設。

周偉航接著說，後來朋友在線上就跟他說，要下線了，因為老闆要把大堂清空，用投影機播「A片」，因為朋友想要研究阿富汗的「A片」。

第二天連上線後，朋友跟周偉航回報，看完之後非常感概，所謂的A片，竟然是一個美國的Party，很多的女生穿個禮服在喝酒，原本還一直期待會有很續，但是全程就是這樣的劇情，然後播完就沒了，阿富汗人看完都很滿意的離去了，但是他當場傻眼陷入沉思。

周偉航分析，因為在塔利班統治下的阿富汗人，除了自己家中的女性之外，沒有看過其他女性的頭髮、臉和手臂，這對他們來說就是性刺激了。

▲▼阿富汗的客棧還凍結在200年前。（圖／翻攝自YouTube／突發琪想）

▲阿富汗所謂的A片，讓台灣人看完會陷入沉思「我們到底過得多淫穢的生活」。（圖／翻攝自YouTube／突發琪想）

主持人安幼琪表示，「所以穿著禮服，在那邊喝酒，這就已經是他們的情色片了！我都好奇他們小孩怎麼生的啊？」

周偉航說，這樣的畫面對於阿富汗人來說，已經是太過誇張的事，「怎麼會有這麼淫穢的事情」，但是這對台灣人來說，看完以後會陷入沉思，「我們到底是過著多淫穢的生活」。

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