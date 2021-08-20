中國名醫張文宏提倡「與病毒共存」　慘遭網友霸凌：盲目崇拜西方

▲上海名醫、傳染病專家張文宏，因為提倡「與病毒共存」遭到霸凌。（圖／上海市衛健委）



記者林彥臣／綜合報導

在中國備受尊敬的上海傳染病專家張文宏，因為近日中國發生Delta變種病毒疫情肆虐，向中國社會提醒，要做好與病毒共存的心理準備，因此慘遭網友霸凌，痛批他是「盲目崇拜西方思想的叛徒」。

根據CNN報導，中國1年多以來，透過嚴密封鎖邊界，並迅速控制感染地區，對病毒「0容忍」的策略，很大程度上控制了疫情的傳播，儘管採取了嚴密的策略，但是在中國最繁忙的國際機場，還是發生了12起 Delta變種病毒的群聚感染，很快地就傳播全國一半的省份，不到3周已有1000起病例。

張文宏在微博上發文指出，現有的疫苗不可能完全控制病毒的傳播，即使所有人都接種疫苗仍有可能傳播，只是傳播的速度減緩，或減少死亡人數。

張文宏強調，越來越多高接種率的國家，如英國、新加坡正在選擇共存策略，希望它最終成為一個危險性較低的流行病，就向流感一樣。

▲英國已經採取「與病毒共存」的生活。（圖／路透）



但是張文宏的主張在中國網友之間，引起強烈的批判，有民族主義者稱他是「盲目崇拜西方思想的叛徒」，還有人稱他勾結外國勢力，想要破壞中國的防疫工作，還有人質疑他的學歷，挖出他20年前的博士論文，指責他抄襲。

黨媒《人民日報》7日就刊登了前衛生部長高強的投書，強烈批評與病毒共存想法，指責美、英等國無視人民健康與安全，導致疫情死灰復燃。

張文宏在18日打破沉默表示，「我們國家採取的抗疫策略是目前最適合我們自己的策略。鞋子合不合腳，自己穿了才知道」。

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